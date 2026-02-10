Allanamiento en Bermejo por tráfico ilegal de animales: encontraron benteveos, quirquinchos y restos de guanaco

En un operativo, la Secretaría de Ambiente descubrió un foco de tenencia ilegal en Caucete, logrando el rescate de diversas especies y el secuestro de restos de animales protegidos en la localidad de Bermejo. El operativo fue realizado bajo directivas del Juzgado de Paz del departamento y llevado a cabo por agentes de Flora y Fauna de la Dirección de Conservación con el apoyo fundamental de la Policía Rural.

Según fuentes oficiales, durante la requisa en el domicilio, las autoridades lograron recuperar una gran variedad de ejemplares vivos que se encontraban en cautiverio. Entre ellos se incautaron 10 benteveos, una reina mora, un zorzal negro, una chuña de patas negras, una diuca, un jilguero, una liebre mara y dos quirquinchos o mulitas. Asimismo, indicaron que se secuestraron dos tramperos, un cuero de guanaco, una cabeza de guanaco y dos patas de avestruz, elementos cuya tenencia está estrictamente prohibida por la normativa vigente.

Tras el procedimiento, todos los ejemplares rescatados fueron derivados a un equipo veterinario especializado para evaluar su estado de salud y definir el protocolo de rehabilitación necesario para su posterior liberación en su hábitat natural. Por su parte, detallaron que el responsable del domicilio quedó a disposición de la justicia por infringir la Ley Provincial 606-L, que prohíbe la caza, captura, tenencia y comercialización de fauna silvestre.

Desde la Secretaría de Ambiente informaron que se puede denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico de animales al teléfono 4305057 o vía WhatsApp al 2644305057, garantizando el anonimato.