El dramático relato de la familia de gitanos que perdió todo en un voraz incendio: "De milagro están vivos"

Una vivienda de Rawson, situada en la Villa Italia y que pertenece a una familia de gitanos, ardió en llamas este martes en horas de la siesta y, como consecuencia, los residentes perdieron todas sus pertenencias. Tiempo de San Juan acudió al lugar y habló con los damnificados, quienes se mostraron consternados por el lamentable episodio.

"De milagro están vivos", destacó una de las familiares de las 15 personas que se quedaron con lo puesto y que fueron testigos del voraz incendio que consumió todo a su paso. Si bien desde el entorno de las víctimas de las llamas agradecieron que no hubo heridos, dejaron al descubierto el dolor de haber quedado en la calle porque nada material pudo ser rescatado.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 8.58.36 PM (1)

"Había niños y también adultos que vieron el fuego y salieron cómo pudieron. Se dieron cuenta ahí nomás de lo que pasaba, pero no pudieron hacer nada para apagar el incendio, ya era tarde", señaló Evelin Llanos. La mujer, que se acercó a la casa de sus parientes ni bien supo del hecho, aprovechó la ocasión para pedir ayuda frente a las necesidades que se presentan para los afectados.

Es que en el lugar, además de los mayores de edad, viven cinco niños, entre ellos un bebé de apenas 15 días, un chiquito de un año, otro de 3 años, y un nene y una nena de 7 y 9 años. Fue por ello que Llanos apeló a la solidaridad de los sanjuaninos y sostuvo que cualquier acción para colaborar con ropa o calzado para los chicos será bien recibida. "Se quedaron con lo que tenían puesto, todo se quemó", agregó.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 8.58.35 PM (2)

En medio de una escena desoladora, con las estructuras del domicilio ubicado sobre Comandante Cabot carbonizadas y el persistente olor al humo en el sitio, una vecina se acercó con una bolsa que humildemente armó para los damnificados por el fuego. La actitud de la mujer sorprendió a los residentes, que se mostraron agradecidos.

"Vine con esto porque imaginé que podían necesitar. Díganme en qué les puedo ser útil o con qué les colaboro", se la escuchó decir a la vecina que entregó mercadería y verduras para los miembros de la comunidad gitana. Con lágrimas en sus ojos, la madre del dueño de casa y matriarca del clan, recibió la ofrenda y destacó "el buen corazón".

WhatsApp Image 2026-02-10 at 8.58.35 PM (1)

Sobre el origen de las llamas, los afectados manifestaron que sospechan que todo se inició de manera accidental. "Los niños estaban jugando y lo que siguió después fue un colchón con llamas, que no pudieron apagar", remarcó la familiar que ofreció su número de teléfono como contacto para quienes deseen colaborar: 2646717269.