martes 10 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica en puerta

Ropa importada en fardos: alerta en el comercio sanjuanino por un negocio que crece en Mendoza

El comercio local advirtió por la venta de ropa en fardos que venden en la provincia vecina y temen que el fenomeno cruce a San Juan a corto plazo. Cómo es el negocio.

Por Elizabeth Pérez
Compradores revisan un fardo de ropa importada que se vende por kilo en galpones de Mendoza, una modalidad que genera alerta en el comercio de San Juan.

Compradores revisan un fardo de ropa importada que se vende por kilo en galpones de Mendoza, una modalidad que genera alerta en el comercio de San Juan.

image
image

El comercio local encendió las alarmas por un negocio que crece a pocos kilómetros de San Juan y temen que cruce a San Juan. Están proliferando galpones que venden ropa importada a granel, de forma irregular y sin control, lo que consideran una amenaza directa para la actividad formal, el empleo y la industria nacional.

Lee además
industriales textiles le respondieron a caputo, tras la confesion del ministro de no haber comprado nunca ropa en argentina
Polémica

Industriales textiles le respondieron a Caputo, tras la confesión del ministro de no haber "comprado nunca ropa en Argentina"
La pelea por los jeans y la ropa importada. El comercio de San Juan advierte que la baja del consumo y la apertura importadora impactaan en la caida de la actividad y el empleo.
Importaciones y empleo

El comercio sanjuanino salió al cruce de Caputo y Adorni por la ropa importada: "El mostrador agoniza"

Se trata del desembarco de fardos de indumentaria, mayormente provenientes de Estados Unidos, que ingresan al país a través de Chile y se comercializan en galpones en zonas alejadas de los centros comerciales tradicionales.

“Vienen contenedores con fardos de ropa, descargan en Chile y de ahí lo pasan a Mendoza”, explicó Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, que puso en alerta porque en la entidad temen que esta “competencia desleal” cruce pronto a San Juan. La polémica se suma al reciente debate de los precios de los jeans y ropa importada que puso sobre el tapete el ministro de Economia, "Toto" Caputo la anterior

Según dijo a Tiempo de San Juan, la mercadería es un “mix” difícil de rastrear. “Será un 90% de ropa de la que no sabemos si es usada o si son saldos pasados de moda, y apenas un 10% viene etiquetada”, señaló. Esa falta de claridad sobre el origen y el estado de las prendas es uno de los principales focos de conflicto.

Ropa por kilo y precios imposibles de igualar

La modalidad es simple y, para el comercio formal, devastadora. Todo se vende por peso. “El kilo sale unos 20.000 pesos. En un kilo te entran cinco o seis remeras o prendas; es más barato que la feria persa”, describió Quiroga. La comparación es contundente: en un comercio habilitado, una sola remera puede costar es valor.

El sistema no solo apunta al consumidor final. Muchos compradores adquieren fardos completos —que cuestan entre 200.000 y 300.000 pesos— para luego revender la mercadería en ferias americanas improvisadas, incluso en garajes particulares. “Le pueden sacar hasta un 300% de ganancia”, advirtió el dirigente.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Venta de ropa por kilo: el negocio que crece en Mendoza y enciende alertas en San Juan La escena se repite: fardos de ropa importada, precios bajos y compradores eligiendo prendas por peso. Comerciantes sanjuaninos advierten por competencia desleal y temen que el modelo llegue a la provincia. Los detalles en @tiempodesanjuan #ropa #mendoza #fardos #ropaporkilo"
View this post on Instagram

Un negocio fuera del radar

Las características de estos galpones que están lejos de las vidrieras y de las habilitaciones que debe tener cualquier comercio en regla. Según explicó Quiroga, funciona casi en forma clandestina, promocionándose a través de redes sociales y con citas con horario, mandando la ubicación por grupos cerrados de WhatsApp. A veces hacen pequeños shows: citan a la gente y abren en vivo un fardo de ropa deportiva, o de niños y la venden por kilo.

Para los comerciantes sanjuaninos, el problema central es la ausencia total de controles. “Vos vas y no te emiten ningún ticket ni factura. Los empleados están en lugares alejados donde no llegan ni las inspecciones ni el sindicato”, denunció. En ese esquema, remarcan, se evade una carga impositiva clave: “El 50% del precio son impuestos provinciales y nacionales; con esta modalidad no aportan nada”.

Una amenaza que se acerca

Desde Comerciantes Unidos no dudaron en calificar el fenómeno como competencia desleal. “Es como una feria americana, pero a gran escala”, indicó Quiroga. Y el temor es que el modelo se replique en San Juan. “Estamos en estado de alerta. Tarde o temprano esto va a llegar”, advirtió.

El recuerdo de conflictos anteriores, como el avance de manteros en el Parque de Mayo, los Outlet de Rawson o el crecimiento desordenado de ferias persas hace unos años, refuerza la preocupación.

Explicaron que no tienen problemas con los negocios de importación instalados en San Juan como los de capitales locales Multimundo o Juana, o los 7 u 8 importadoras chinas distribuidas en la capital, que pagan impuestos y tienen empleados en regla. Pero rechazan el tipo de negocios que esta proliferando en distintos puntos del país.

Ante este escenario, la Cámara de Comerciantes Unidos ya tomó contacto con la Federación Económica de Mendoza (FEM), que mantiene conversaciones con el gobierno mendocino ante la caída de ventas del comercio formal. En San Juan, anticipan, el reclamo a las autoridades será inmediato si los fardos cruzan la frontera provincial.

“No es solo un problema económico. Esto va contra la industria nacional y también nos desvaloriza como país, porque nos mandan ropa usada o que no sirve desde Estados Unidos” dijo Quiroga.

El dirigente reitero que por ahora solo hay alerta en San Juan, pero advirtieron que, si la ropa en fardos desembarca en la provincia, el conflicto con el comercio formal está asegurado.

Temas
Seguí leyendo

Chau celulares en el Penal de Chimbas : se vienen los inhibidores de señal y el teléfono fijo

Confirman paro y movilización de docentes universitarios en San Juan: ¿cuándo será?

La discusión de la reforma laboral, desde la óptica sanjuanina

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

Martes caluroso pero nublado en San Juan

El minuto a minuto de la postura del uñaquismo sobre la reforma de la Ley de Glaciares

El dueño de Arcor visitó San Juan y se reunió con el Gobierno: qué temas hablaron y a qué apuesta el gigante argentino en el futuro

Por el acuerdo con Estados Unidos, la carne subió hasta un 10% y el asado ya cuesta casi $18.000 en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ayuda escolar 2026: como saber si cobro y los requisitos para acceder al beneficio
Importante

Ayuda Escolar 2026: cómo saber si cobro y los requisitos para acceder al beneficio

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel
Tribunales

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

Agresión a tiros en Rawson. A la izquierda Serrano, el autor del disparo huyendo tras el ataque y ahora prófugo. Al centro, Cabanay el condenado con cárcel. A la derecha, Serrano disparando.
Impactante video

Le dispararon en la parada del colectivo en Rawson: hay un condenado y un prófugo intensamente buscado

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli
Ministerio Público

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson
Conmoción

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson

Identificaron al sereno que encontraron sin vida en Carpintería
Pocito

Identificaron al sereno que encontraron sin vida en Carpintería

Te Puede Interesar

Chau celulares en el Penal de Chimbas : se vienen los inhibidores de señal y el teléfono fijo
Medida oficial

Chau celulares en el Penal de Chimbas : se vienen los inhibidores de señal y el teléfono fijo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Compradores revisan un fardo de ropa importada que se vende por kilo en galpones de Mendoza, una modalidad que genera alerta en el comercio de San Juan.
Polémica en puerta

Ropa importada en fardos: alerta en el comercio sanjuanino por un negocio que crece en Mendoza

Tras siete meses de investigación, imputaron a un sujeto que mató al volante a un ciclista en Caucete
Judiciales

Tras siete meses de investigación, imputaron a un sujeto que mató al volante a un ciclista en Caucete

La discusión de la reforma laboral, desde la óptica sanjuanina video
Tiempo debate

La discusión de la reforma laboral, desde la óptica sanjuanina

ADICUS confirmó su adhesión al paro docente universitario por 48 horas, durante la próxima semana.
Conflicto

Confirman paro y movilización de docentes universitarios en San Juan: ¿cuándo será?