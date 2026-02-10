Ropa importada en fardos: alerta en el comercio sanjuanino por un negocio que crece en Mendoza

Compradores revisan un fardo de ropa importada que se vende por kilo en galpones de Mendoza, una modalidad que genera alerta en el comercio de San Juan.

El comercio local encendió las alarmas por un negocio que crece a pocos kilómetros de San Juan y temen que cruce a San Juan. Están proliferando galpones que venden ropa importada a granel, de forma irregular y sin control, lo que consideran una amenaza directa para la actividad formal, el empleo y la industria nacional.

Se trata del desembarco de fardos de indumentaria, mayormente provenientes de Estados Unidos, que ingresan al país a través de Chile y se comercializan en galpones en zonas alejadas de los centros comerciales tradicionales.

“Vienen contenedores con fardos de ropa, descargan en Chile y de ahí lo pasan a Mendoza”, explicó Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, que puso en alerta porque en la entidad temen que esta “competencia desleal” cruce pronto a San Juan. La polémica se suma al reciente debate de los precios de los jeans y ropa importada que puso sobre el tapete el ministro de Economia, "Toto" Caputo la anterior

Según dijo a Tiempo de San Juan, la mercadería es un “mix” difícil de rastrear. “Será un 90% de ropa de la que no sabemos si es usada o si son saldos pasados de moda, y apenas un 10% viene etiquetada”, señaló. Esa falta de claridad sobre el origen y el estado de las prendas es uno de los principales focos de conflicto.

Ropa por kilo y precios imposibles de igualar

La modalidad es simple y, para el comercio formal, devastadora. Todo se vende por peso. “El kilo sale unos 20.000 pesos. En un kilo te entran cinco o seis remeras o prendas; es más barato que la feria persa”, describió Quiroga. La comparación es contundente: en un comercio habilitado, una sola remera puede costar es valor.

El sistema no solo apunta al consumidor final. Muchos compradores adquieren fardos completos —que cuestan entre 200.000 y 300.000 pesos— para luego revender la mercadería en ferias americanas improvisadas, incluso en garajes particulares. “Le pueden sacar hasta un 300% de ganancia”, advirtió el dirigente.

Un negocio fuera del radar

Las características de estos galpones que están lejos de las vidrieras y de las habilitaciones que debe tener cualquier comercio en regla. Según explicó Quiroga, funciona casi en forma clandestina, promocionándose a través de redes sociales y con citas con horario, mandando la ubicación por grupos cerrados de WhatsApp. A veces hacen pequeños shows: citan a la gente y abren en vivo un fardo de ropa deportiva, o de niños y la venden por kilo.

Para los comerciantes sanjuaninos, el problema central es la ausencia total de controles. “Vos vas y no te emiten ningún ticket ni factura. Los empleados están en lugares alejados donde no llegan ni las inspecciones ni el sindicato”, denunció. En ese esquema, remarcan, se evade una carga impositiva clave: “El 50% del precio son impuestos provinciales y nacionales; con esta modalidad no aportan nada”.

Una amenaza que se acerca

Desde Comerciantes Unidos no dudaron en calificar el fenómeno como competencia desleal. “Es como una feria americana, pero a gran escala”, indicó Quiroga. Y el temor es que el modelo se replique en San Juan. “Estamos en estado de alerta. Tarde o temprano esto va a llegar”, advirtió.

El recuerdo de conflictos anteriores, como el avance de manteros en el Parque de Mayo, los Outlet de Rawson o el crecimiento desordenado de ferias persas hace unos años, refuerza la preocupación.

Explicaron que no tienen problemas con los negocios de importación instalados en San Juan como los de capitales locales Multimundo o Juana, o los 7 u 8 importadoras chinas distribuidas en la capital, que pagan impuestos y tienen empleados en regla. Pero rechazan el tipo de negocios que esta proliferando en distintos puntos del país.

Ante este escenario, la Cámara de Comerciantes Unidos ya tomó contacto con la Federación Económica de Mendoza (FEM), que mantiene conversaciones con el gobierno mendocino ante la caída de ventas del comercio formal. En San Juan, anticipan, el reclamo a las autoridades será inmediato si los fardos cruzan la frontera provincial.

“No es solo un problema económico. Esto va contra la industria nacional y también nos desvaloriza como país, porque nos mandan ropa usada o que no sirve desde Estados Unidos” dijo Quiroga.

El dirigente reitero que por ahora solo hay alerta en San Juan, pero advirtieron que, si la ropa en fardos desembarca en la provincia, el conflicto con el comercio formal está asegurado.