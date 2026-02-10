El Gobierno de San Juan calificó el paro de UDAP como una "presión política" en plena paritaria

La paritaria docente en San Juan se tensionó tras el reciente anuncio de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP), que resolvió no iniciar el ciclo lectivo el próximo 2 de marzo "con medidas progresivas en caso de no recibir una propuesta salarial que contemple los ítems solicitados en diciembre 2025". Frente a este panorama, el Gobierno de San Juan, a través del secretario General de la Gobernación, Emilio Achem , calificó la medida como un movimiento con tintes partidarios que se produce justo cuando la mesa de negociación aún está abierta y en proceso de análisis técnico.

Para el Ejecutivo provincial, la convocatoria a una huelga mientras se desarrolla el diálogo resulta, cuanto menos, llamativa. Achem sostuvo, en diálogo con Canal 13 San Juan que “es parte de la política. Cuando los gremios hacen política lo hacen de esta forma. Claramente es una advertencia, una presión. El comunicado incorpora debates del Congreso de la Nación que no corresponden a la mesa paritaria. Entiendo que es una decisión política partidaria de los gremios”.

El Gobierno de San Juan interpreta que la inclusión de rechazos a reformas laborales nacionales en el pliego de reclamos locales desvirtúa la paritaria provincial.

image.png Emilio Achem.

Achem dijo que confía en que las entidades sindicales logren separar las disputas nacionales de la realidad educativa local, apelando a que “van a tener la racionalidad y la responsabilidad propia sindical de distinguir la educación de las peleas políticas”.

Negociación compleja

Achem destacó que la mesa paritaria pasó a un cuarto intermedio no por falta de voluntad, sino por la necesidad de evaluar minuciosamente el impacto económico de los pedidos gremiales. Según explicó, el Ministerio de Economía está trabajando en el cálculo de diversos ítems y códigos del recibo de sueldo docente, tales como los cargos directivos y el básico, lo cual representa una tarea compleja debido a que se deben computar aproximadamente 23.000 cargos en toda la provincia.

Esta demora técnica es fundamental para garantizar que cualquier mejora sea sostenible en el tiempo, considerando que los fondos provienen de la recaudación impositiva y se ven directamente afectados por la inflación nacional y la actividad económica. El funcionario remarcó que los gremios están al tanto de estos informes financieros detallados y que la propuesta oficial que se presentará no es un "invento", sino una directiva directa del gobernador Marcelo Orrego para realizar el máximo esfuerzo económico posible en favor de los estatales.

Achem destacó que, a pesar del contexto adverso, el salario docente ha logrado posicionarse por encima de la inflación y se han cumplido todos los compromisos asumidos previamente con los sectores sindicales. El secretario resaltó un avance histórico en los códigos específicos del sector, señalando que el actual gobernador es el único que otorgó 500 puntos al código A01 en tan corto tiempo, contrastándolo con los siete puntos otorgados por gestiones anteriores en un periodo de doce años.

A pesar del anuncio de medidas de fuerza, el Gobierno de San Juan insiste en que el canal del diálogo permanece abierto. La preocupación central del Ejecutivo es cumplir con la mejora máxima de los haberes sin poner en riesgo las arcas provinciales, manteniendo un optimismo moderado respecto a la resolución del conflicto para asegurar que los alumnos puedan estar en las aulas en la fecha prevista.