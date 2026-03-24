Finde XL: los eventos deportivos en San Juan impulsaron la ocupación al 80% en los departamentos alejados

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que San Juan alcanzó un 80% de ocupación hotelera en departamento alejados durante el fin de semana largo, traccionado principalmente por los eventos deportivos que se llevaron a cabo en diferentes localidades.

Desde la entidad señalaron que la estrategia de posicionarse como sede de competencias nacionales e internacionales se reflejó en altos niveles de ocupación, con picos que superaron el 80% en departamentos del interior. Detallaron que Calingasta e Iglesia registró una fuerte afluencia de visitantes, especialmente vinculada a eventos como el certamen de kitesurf en el Dique Cuesta del Viento, reconocido a nivel internacional para la práctica de este deporte.

En tanto, en el Gran San Juan la actividad estuvo marcada por competencias acuáticas, como los campeonatos argentinos máster de natación, tanto en pileta como en aguas abiertas, y el Torneo Triásico de Waterpolo en el Dique Punta Negra. CAME afirmó que estos eventos convocaron a cientos de atletas de todo el país, generando un impacto positivo en la ocupación y el consumo turístico.

A nivel nacional, la institución empresarial comunicó que el segundo fin de semana del año fue muy tranquilo, con un turista que priorizó escapadas cortas, de cercanía y que cuidó el nivel de gastos. Agregaron que viajaron 1.012.000 turistas por el país, que dejaron un impacto económico directo de $ 231.084 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.

Si se compara con 2025, que fue un fin de semana largo tradicional de tres días y de muy bajo movimiento, este año creció un 48,8% la cantidad de viajeros, según CAME. Esta suba se explica, en parte, por la mayor extensión del fin de semana y por una mejor predisposición a realizar escapadas, aunque de menor duración. De este modo, señalaron que el gasto promedio diario fue de $ 103.793, un 7% menor al gasto del feriado de Carnaval de febrero último. También, fue un 1,6% menor al feriado de la Memoria del año pasado, comparado a precios reales