A los productores más antiguos les cuesta cambiar la forma de regar

La mayor parte del agua en San Juan se destina a la agricultura, y entre los productores predomina el riego tradicional a manto.

En San Juan, donde el agua ya no sobra, el mayor desafío pasa por cambiar en los productores una forma de trabajar que lleva años. En plena crisis hídrica, el secretario de Agricultura de San Juan Miguel Moreno, dijo que el obstáculo más difícil de superar no es económico o técnico, sino generacional.

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“El productor tiene que entender que hay que ser eficiente con el recurso”, planteó Moreno en una entrevista en Radio Sarmiento, donde admitió que ese cambio no es sencillo: “A los productores más antiguos les cuesta entender que hay que cambiar la forma de regar”.

El funcionario habló de que gran parte de los viñateros sanjuaninos tienen una edad promedio de 63 años, llegando en muchos casos a los 80 años, una franja etaria donde existe una resistencia natural al cambio.

"A una persona de 80 años hoy hacerlo entender el funcionamiento del sistema de riego es mucho más difícil", explicó Moreno, añadiendo que muchos productores aún esperan el regreso de años de sobreabundancia de agua que difícilmente volverán.

Las declaraciones del titular de Agricultura se producen luego de fuertes contrapuntos en los últimos días por la decisión oficial de limitar el envío de agua de riego por los canales, ante la merma del deshielo. El pasado 17 de marzo el Consejo de Hidráulica mantuvo firme la medida del Gobierno de destinar solamente 650 hectómetros cúbicos para riego en esta temporada que inicio en octubre del 2025 y termina el próximo 30 de setiembre, además de establecer 160 días de corte en el otoño para hacer monda de canales. El sector productivo pretendía incrementar ese caudal al menos a 700 Hm3.

El gran demandante de agua

La provincia tiene un gran desafío por delante: tecnificar el riego porque ya no nieva tanto como antes y la disponibilidad de agua de los últimos años es muy baja. El riego por goteo es una salida, pero la magnitud del cambio es fuerte: San Juan cuenta con 39.500 hectáreas dedicadas a la vitivinicultura, seguidas por 17.500 de olivicultura y unas 10.000 de chacras. Así, la producción agrícola consume más del 90% del agua de la provincia, frente al 4% que utiliza la minería, explicó.

Moreno enfatizó que, debido a que la agricultura es el mayor consumidor, recae sobre los productores una responsabilidad mayor en la gestión del agua: "tenemos que aprender a ser eficientes con el recurso", sentenció el funcionario, insistiendo que la sequía ha llegado para quedarse

El fin del "riego a manto”

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la necesidad de abandonar el tradicional riego a manto en favor de sistemas modernos como el riego por goteo. Según Moreno, la tecnificación no responde solo a un ahorro de volumen de agua, sino a una mejora integral de la competitividad. Moreno destacó los beneficios del riego por goteo:

Precisión: Permite aplicar el riego en el momento indicado y optimizar el sistema de fertilización.

Reducción del estrés hídrico: Evita que las plantas sufran ante las olas de calor extremo, comunes en la provincia.

Productividad: Una aplicación eficiente del agua redunda directamente en una mejor cosecha.

Créditos oficiales

A pesar de las ventajas y de la disponibilidad de créditos blandos ofrecidos por el Gobierno provincial para la reconversión tecnológica, en el gobierno admitieron que la adopción de estos sistemas de riego sigue siendo baja.

En el aspecto financiero, el funcionario señaló que, hasta hace poco, las tasas de crédito eran elevadísimas y como el precio del producto se mantuvo estancado durante los últimos tres ciclos, esto ha dificultado la toma de decisiones de inversión.

Los que se animan al cambio

A pesar de las dificultades, el secretario destacó que los nuevos proyectos productivos ya están incorporando tecnología de punta, incluyendo no solo riego eficiente sino también generación fotovoltaica mediante paneles solares.

El objetivo oficial, según manifestó es lograr un “clic” en la cabeza del productor, porque hay que aprender a producir con la sequía. Ante ese escenario, la eficiencia en el uso del agua aparece como la única garantía de continuidad para una de las actividades clave de la economía sanjuanina.