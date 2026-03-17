Hidráulica mantuvo firme su decisión de destinar 653 hm3 para riego y hay preocupación en el sector productivo

El Consejo de Hidráulica mantuvo firme la medida del Gobierno de destinar alrededor de 650 hectómetros cúbicos para riego en esta temporada y continuar con 160 días de corte. La información fue confirmada por productores.

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Pablo Martín, presidente de la Mesa Vitícola, expresó a Tiempo de San Juan que la Dirección de Hidráulica, junto con los consejeros oficiales, dispuso distribuir 653 hectómetros cúbicos, sin darle lugar a la propuesta del sector productivo que pretendía incrementar ese caudal a 700 hectómetros cúbicos. “Inicialmente, desde el Gobierno hablaban de 800 hectómetros cúbicos, luego 700 hectómetros cúbicos, y finalmente decidieron una cifra menor”, indicó.

El productor afirmó que la cantidad de agua asignada no es suficiente para regar adecuadamente, situación agravada por un sistema de distribución deteriorado que no funciona bien con caudales bajos. Esto afecta a la actividad vitivinícola y mucho más a los chacareros, de acuerdo al dirigente.

Para Martín, el escenario es incierto porque no saben cómo harán para mantener sus cultivos y temen perder hectáreas de cosecha debido a la escasez hídrica. “Mientras algunos productores intentarán salvar todo o recurrir a pozos, otros se verán obligados a abandonar partes de sus fincas”.

Por su parte, Alfredo Olivares, presidente de la Federación de Viñateros, coincide con la Mesa Vitícola y manifestó el rechazo de la institución a la decisión oficial. "Realmente, lo que va a pasar ahora es que, con esa cantidad de agua, hasta finales del próximo septiembre la actividad agrícola y los parrales se van a ver afectados. Además, hoy en día, el costo de poner en funcionamiento una perforación es impresionante”, indicó.

La autoridad de los viñateros aseguró que hay agua suficiente para repartir y poder garantizar los 700 hectómetros cúbicos que han solicitado. “Para nosotros hay agua en los diques porque tienen bastante agua. Lo que pasa es que dicen que es por medidas de seguridad y la distribución”.

Para terminar, Olivares manifestó que será un año complicado para la producción sanjuanina con 160 días de cortes y un caudal de agua al que consideran insuficiente para cubrir sus demandas. "Así que hay muchísimas propiedades que no van a poder regar prácticamente nada; no les va a alcanzar la vuelta y, a lo mejor, llegan a regar una partecita, pero nada más”, concluyó.