miércoles 4 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conflicto por el agua

El campo sanjuanino, en alerta por una decisión que altera la temporada

Las principales entidades del agro sanjuanino rechazan el recorte dispuesto por el Departamento de Hidráulica, que reduce en 70 hectómetros cúbicos el volumen de agua previsto para esta temporada.

Por Elizabeth Pérez
El Dique de Ullum es el que más sufre la baja de agua. El agro sanjuanino rechazó la decisión de recibir menos agua por los canales.&nbsp;

El Dique de Ullum es el que más sufre la baja de agua. El agro sanjuanino rechazó la decisión de recibir menos agua por los canales. 

El sector agrícola sanjuanino atraviesa otro momento de tensión con el Gobierno provincial por la disponibilidad de agua. La decisión del Departamento de Hidráulica de profundizar la corta de agua para riego -debido a que hubo un aporte de deshielo menor al previsto en el pronóstico hídrico- encendió la alarma y malestar en las principales entidades productivas.

Lee además
El gobierno provincial selló con cemento la entrada de agua de dos productores en Sarmiento. 
La advertencia se cumplió

Por primera vez, Hidráulica cortó el agua de riego a productores deudores en San Juan
Los niveles de agua en los diques ubicados sobre el Río San Juan están bajas. 
Alerta hídrica

Diques y río, en baja: el preocupante balance veraniego del agua en San Juan

Según explicaron viñateros y chacareros, la medida implica una reducción de 70 hectómetros cúbicos (hm³) respecto de lo acordado en diciembre: de los 700 hm³ previstos se pasará a 630 hm³ para lo que resta de la temporada, que culmina en septiembre.

El gobierno mantiene por ahora el silencio ante las quejas, pero hace un mes Tiempo de San Juan anticipó que el río San Juan trajo este verano menos agua de lo que se había estimado incluso en el mínimo del pronóstico hídrico. Para los productores, el problema no es solo el número, sino el momento: la decisión impacta de lleno en el tramo final de la cosecha y en la planificación de los cultivos de invierno.

Mesa Vitícola: “Una conducta caprichosa”

Pablo Martín, presidente de la Mesa Vitícola, calificó la decisión como un golpe de “último momento” que impacta de lleno en el tramo final de la cosecha y en el inicio de las siembras de invierno.

Según explicó, la planificación original contemplaba 800 hm³, luego reducidos a 700 hm³ en diciembre ante la baja en los pronósticos de escurrimiento. Con el nuevo ajuste, el sistema de regadío quedaría prácticamente en cero desde el 10 de marzo, con apenas una ventana de siete días en abril y sin nuevas entregas hasta el 20 de agosto, explicó.

“No estamos dispuestos a aceptarlo. El agua está en los diques y el río trae dos hectómetros diarios y a los productores se les envía un hectómetro por los canales”, afirmó Martín. A su entender, podría cumplirse lo pactado sin comprometer las cotas de seguridad ni el consumo humano. Además, acusó al Estado de mantener una “conducta caprichosa” y de incumplir resoluciones del Consejo de Hidráulica.

Federación de Viñateros: “Un atropello total”

En la misma línea, Eduardo Garcés, referente de la Federación de Viñateros, denunció que la decisión implica una corta de aproximadamente 160 días hasta el 30 de septiembre, algo que nunca antes había pasado.

Garcés sostuvo que el Gobierno desoyó el pedido unánime de las juntas de riego, pese a que -según el sector- los diques contarían con reservas suficientes para completar el año hídrico según lo acordado.

“Es un atropello total al sector agrícola”, sentenció, al advertir que restan poco más de 50 días con agua en los canales para cubrir un período de casi siete meses.

Asociación de Viñateros: entre el clima y la minería

Desde la Asociación de Viñateros, Juan José Ramos ofreció una mirada más estructural, aunque igualmente crítica. Reconoció que el río trae menos agua por efecto del cambio climático, pero cuestionó las nuevas concesiones hídricas otorgadas a la actividad minera en alta montaña. “Se alienta la instalación de una nueva actividad a costa de sacrificar una que ya lleva generaciones”, advirtió.

Ramos explicó que muchos productores recurren al agua subterránea para suplir la falta de riego por canal, pero el costo eléctrico del bombeo es “carísimo” y los niveles de las napas continúan en descenso. También reclamó mayor inversión en infraestructura, como el entubamiento de canales y el impulso al riego presurizado, para enfrentar la escasez de agua.

Más allá de los matices, los dirigentes coinciden en que el sistema hídrico provincial opera al límite. Para la Mesa Vitícola, el problema radica en la falta de ejecución de obras; para Ramos, en la ausencia histórica de una política sostenida de defensa del recurso y del sector agrícola.

Con las uvas aún en las cepas y los cultivos de invierno en etapa de planificación, el sector advierte que una interrupción prolongada del riego dejará a muchos productores “en la lona”, en un contexto donde el riego por pozo resulta económicamente inviable para la mayoría.

Menos nieve y caudal a la mitad

El departamento de Hidráulica no contestó las consultas sobre el tema, pero Tiempo de San Juan ya había anticipado el mes pasado que hay menos agua de lo previsto. El 3 de febrero de 2026, este diario informó que el caudal del río San Juan se ubicaba por debajo de la mitad de lo registrado el año anterior.

Mientras que en enero de 2025 el río superaba los 60 metros cúbicos por segundo (m³/s), actualmente oscila entre 25 y 26 m³/s. La caída es aún más marcada si se compara con los picos de hasta 80 m³/s registrados en noviembre y diciembre.

“El problema fundamental radica en que no hay nieve en la montaña y las previsiones actuales están por debajo de las mínimas esperadas”, explicó en ese momento José María Ginestar, director de Recursos Energéticos.

Con ese escenario, el Gobierno sostiene que el ajuste actual es necesario para resguardar las reservas en los diques y garantizar la seguridad hídrica del sistema. Del otro lado, el sector productivo advierte que el costo de esa decisión impactará de lleno en la economía de la provincia.

Temas
Seguí leyendo

"¿Vos has visto que es larga?": el video del pastor sanjuanino que es furor por una cámara oculta

Un conocido ladrón sanjuanino golpeó a su ex en 2024, burló a la ley por más de un año y lo detuvieron

Franco Poggio, el sanjuanino, el primer líder de GH Generación Dorada: decisiones bajo la lupa y polémica en la casa

Esta vez, un sanjuanino ganó casi $20.000.000 en el Quini 6: los números de la suerte

"Mi vida puede cambiar de un momento a otro": el crudo testimonio de un sanjuanino en Nueva York frente a la cacería del ICE

El sanjuanino Bruno Olivera, a favor de la reforma de la Ley de Glaciares: qué dijo en su discurso

Un diseñador industrial sanjuanino fue condenado por tener material sexual de menores, pero no irá preso

A horas de ingresar a Gran Hermano, el sanjuanino Franco Poggio se vio envuelto en una polémica: qué pasó

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La canasta escolar en San Juan.
Encuesta de TIEMPO

Del reciclaje a las billeteras virtuales: las tácticas de los sanjuaninos para enfrentar el costo de la canasta escolar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Perfiles

Quiénes son los tres detenidos por el supuesto ajuste de cuentas que terminó con un hombre quemado en la Terminal

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle
Desempleo

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle

Imagen ilustrativa
Delitos cibernéticos

Mediante un virus troyano estafaron en $4.000.000 a una clínica sanjuanina

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros
Decisión

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros

Cayó en Chimbas una familia acusada de vender droga en dos barrios
Golpe narco

Cayó en Chimbas una familia acusada de vender droga en dos barrios

Te Puede Interesar

El Dique de Ullum es el que más sufre la baja de agua. El agro sanjuanino rechazó la decisión de recibir menos agua por los canales. 
Conflicto por el agua

El campo sanjuanino, en alerta por una decisión que altera la temporada

Por Elizabeth Pérez
El penitenciario acusado de estafar a sus compañeros por $222.000.000 continuará tras las rejas
Complicado

El penitenciario acusado de estafar a sus compañeros por $222.000.000 continuará tras las rejas

El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el Gran San Juan y alrededores.
Clima

Tormentas fuertes y ráfagas de hasta 90 km/h: renuevan el alerta amarilla para el este sanjuanino

¡A tomar por Cuyo! Tres días a puro teatro en una edición internacional
Arte

¡A tomar por Cuyo! Tres días a puro teatro en una edición internacional

La canasta escolar en San Juan.
Encuesta de TIEMPO

Del reciclaje a las billeteras virtuales: las tácticas de los sanjuaninos para enfrentar el costo de la canasta escolar