A horas de ingresar a Gran Hermano, el sanjuanino Franco Poggio se vio envuelto en una polémica: qué pasó

Apenas cruzó la puerta de la casa más famosa del país y ya quedó en el centro de la escena. El sanjuanino Franco Poggio , flamante participante de Gran Hermano: Generación Dorada, protagonizó este martes un incómodo cruce que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

Oriundo de Villa América y con 23 años, Franco se convirtió en el primer sanjuanino en ingresar al reality de Telefe . En su presentación dejó en claro su identidad: “Soy de San Juan, actualmente vivo en Buenos Aires, soy modelo y estudio Psicología”, expresó ante las cámaras. También aclaró una confusión frecuente: pese a compartir apellido con Juli Poggio, no existe ningún vínculo familiar.

Además, habló abiertamente de su relación con el periodista e influencer Lizardo Ponce. “Estoy de nuevo con Lizardo hace dos años. Es el amor de mi vida”, dijo sin rodeos, dejando en claro que su historia sentimental forma parte de su vida pública, pero que dentro de la casa busca construir su propio camino.

Franco Poggio intentando contar la historia con Lizardo

Carmiña: QUIEN ES LIZARDO



Carmiña: QUIEN ES LIZARDO



Kennys: GOOGLEALOOOO #GranHermano2026 #Telefe #Granhermano

Sin embargo, en las últimas horas se generó una situación tensa que lo dejó expuesto. Durante una conversación, la periodista paraguaya Carmiña Masi lanzó un comentario que no cayó nada bien: “¿Con quién estás de novio vos? ¿Con Marcelo Tinelli?”, en referencia al histórico conductor Marcelo Tinelli.

LOLA y FRANCO incómodos con comentarios mala leche de parte de CARMIÑA. #GranHermano

El comentario fue interpretado como una chicana innecesaria, más vinculada a su relación que al juego. A su lado, la influencer Lola Tomaszeuski expresó su malestar: “No me gustan los comentarios mala leche porque una cosa es el juego y otra cosa es el respeto. Si Fran entró a contarnos algo lindo y se abrió con nosotros, después tirar eso no suma”.

Según se desprendió del intercambio, Franco sintió que el comentario apuntó a reducirlo al rol de “el novio de”, algo que él mismo había anticipado que quería evitar.