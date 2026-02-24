Elba Marcovecchio habló sobre su supuesto romance con Guillermo Francella

En medio de las versiones que la vinculaban sentimentalmente con el actor Guillermo Francella , la abogada Elba Marcovecchio salió a aclarar la situación y negó de manera tajante cualquier tipo de romance. Lo hizo durante una entrevista radial, donde explicó que la conversación que despertó especulaciones fue simplemente una charla futbolera.

Las declaraciones se dieron en el programa Basta Baby , que se emite por Radio Rivadavia . Allí, Marcovecchio fue consultada por los panelistas luego de que trascendiera que había sido vista dialogando muy cerca del actor, en una escena que algunos interpretaron como algo más que cordial.

image

Según relató la letrada, el eje del intercambio estuvo lejos de cualquier cuestión personal. “Nosotros estábamos hablando de la final entre Racing y Estudiantes”, aclaró, y explicó que el diálogo incluyó bromas y cargadas futboleras, teniendo en cuenta su fanatismo por el Pincha y la simpatía del actor por la Academia.

En ese contexto, Marcovecchio destacó la actitud de Francella frente a las chicanas. “Guillermo es un caballero, porque bancarse a una hincha de Estudiantes como yo, recordarle semejante final, fue tremendo”, comentó entre risas, al recordar las cargadas que circularon en redes usando la imagen del actor tras el triunfo platense.

Ante la insistencia del equipo del programa, que sugirió que podía haber algo más detrás de la charla, la abogada volvió a desestimar cualquier doble lectura y remarcó: “Es un caballero como Dios manda, como hay pocos”.