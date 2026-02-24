martes 24 de febrero 2026

"Gran Hermano, Generación Dorada" arrancó con todo: conocé a cada uno de los participantes

El reality comenzó con muchas caras conocidas del ambiente deportivo y del espectáculo, quienes ya están adentro de la casa.

Por Agencia NA
Comenzó Gran Hermano, Generación Dorada. Quiénes son los participantes.

Comenzó Gran Hermano, Generación Dorada. Quiénes son los participantes.

Este lunes por la noche, la esperada edición Generación Dorada de Gran Hermano comenzó por la pantalla de Telefe, marcando un regreso emblemático del formato en Argentina en su 25° aniversario.

Dónde ver Gran Hermano, Generación Dorada EN VIVO.
Sin Magis TV ni Pluto TV: cómo ver Gran Hermano, Generación Dorada EN VIVO las 24 horas
Bajo la conducción de Santiago del Moro y con una producción renovada, los primeros participantes ya ingresaron a la casa más famosa del país, mezclando figuras del espectáculo, exconcursantes de realities y perfiles con fuerte presencia en redes sociales.

La apertura del certamen estuvo cargada de expectativas y sorpresas, con la presentación de los primeros “hermanitos” que prometen generar conversación y juego intenso dentro de la convivencia televisada.

Entre los participantes del nuevo Gran Hermano se encuentran:

  • Andrea del Boca, actriz histórica de la televisión argentina, quien fue la primera en ingresar y generó impacto en redes y audiencia al presentarse como una competidora seria y estratégica.
image
  • Emanuel Di Gioia, con experiencia previa en Gran Hermano (edición 2011), regresa buscando revancha y mayor protagonismo.
  • Lolo Poggio, influencer y figura mediática con fuerte presencia digital, que llega con expectativas de destacarse individualmente.
  • Carmiña Masi, periodista y conductora paraguaya, se define como franca y provocadora.
  • Tomy Riguera, futbolista e influencer, que combina perfil deportivo y digital.
image
  • “Pincoya” Jennifer Galvarini Torres, participante chilena de realities, conocida por su personalidad intensa.
  • Braian Sarmiento, exfutbolista y personalidad mediática, con estilo extravagante y marca registrada propia.
  • Danelik Galazan, creadora de contenido con miles de seguidores que busca impulsar su carrera artística desde el reality.
image
  • Manuel Ibero Durigon, estudiante de abogacía, promete polémica: es la expareja de Zoe Bogach (ex-GH).
  • Catalina “Titi” Tcherkaski es una influencer con más de 61 mil seguidores en Instagram y estudiante en la UADE, se define como una persona “querible y pendenciera”.
  • Yisela Pintos aporta juventud e intensidad. Influencer y comediante, vive del humor y de su trabajo en redes sociales, donde reúne más de 169 mil seguidores en Instagram.
image
  • Juani Car participó en La sociedad de la nieve y combina actuación y streaming.
  • Daniela De Lucía llega con perfil analítico. Es coach, escritora, conductora y panelista de televisión, y acumula más de 439 mil seguidores en Instagram.
  • “Nik” Nicolás Sícaro, estrella digital, lleva millones de seguidores.
image
  • Divina Gloria suma trayectoria artística y espíritu irreverente, con anécdotas de su etapa de Chica Olmedo.
  • Gabriel Lucero, creador de “Gente Rota”, aporta humor negro.
  • Jenny Mavinga, nacida en el Congo, suma resiliencia. Vive en Argentina desde hace 22 años, es madre de dos hijas y está próxima a casarse con su pareja.
image
  • Eduardo Carrera regresa tras su paso por GH 2003 y España. Su desafío será adaptarse a una generación distinta y a un juego que evolucionó con el paso de los años.

La producción apostó por un formato mixto que combina celebridades, exconcursantes del formato y personalidades del entretenimiento digital, en un intento por revitalizar la convivencia y el juego estratégico dentro de la casa más vigilada del país.

La edición Generación Dorada promete ser una de las más comentadas de los últimos años, con cambios en el diseño de la casa, nuevas dinámicas y la incógnita de quién logrará conquistar la preferencia del público durante las próximas semanas.

