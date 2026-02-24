"Gran Hermano, Generación Dorada" arrancó con todo: conocé a cada uno de los participantes

Este lunes por la noche, la esperada edición Generación Dorada de Gran Hermano comenzó por la pantalla de Telefe, marcando un regreso emblemático del formato en Argentina en su 25° aniversario.

Bajo la conducción de Santiago del Moro y con una producción renovada, los primeros participantes ya ingresaron a la casa más famosa del país, mezclando figuras del espectáculo, exconcursantes de realities y perfiles con fuerte presencia en redes sociales.

La apertura del certamen estuvo cargada de expectativas y sorpresas, con la presentación de los primeros “hermanitos” que prometen generar conversación y juego intenso dentro de la convivencia televisada.

Entre los participantes del nuevo Gran Hermano se encuentran:

Andrea del Boca, actriz histórica de la televisión argentina, quien fue la primera en ingresar y generó impacto en redes y audiencia al presentarse como una competidora seria y estratégica.

image

Emanuel Di Gioia,

con experiencia previa en Gran Hermano (edición 2011), regresa buscando revancha y mayor protagonismo. Lolo Poggio, influencer y figura mediática con fuerte presencia digital, que llega con expectativas de destacarse individualmente.

Carmiña Masi,

Tomy Riguera,

image

“Pincoya” Jennifer Galvarini Torres, participante chilena de realities, conocida por su personalidad intensa.

Braian Sarmiento,

Danelik Galazan,

image

Manuel Ibero Durigon, estudiante de abogacía, promete polémica: es la expareja de Zoe Bogach (ex-GH).

Manuel Ibero Durigon,

es una influencer con más de 61 mil seguidores en Instagram y estudiante en la UADE, se define como una persona “querible y pendenciera”. Yisela Pintos aporta juventud e intensidad. Influencer y comediante, vive del humor y de su trabajo en redes sociales, donde reúne más de 169 mil seguidores en Instagram.

image

Juani Car participó en La sociedad de la nieve y combina actuación y streaming.

Daniela De Lucía

"Nik" Nicolás Sícaro,

image

Divina Gloria suma trayectoria artística y espíritu irreverente, con anécdotas de su etapa de Chica Olmedo.

Gabriel Lucero,

creador de “Gente Rota”, aporta humor negro. Jenny Mavinga, nacida en el Congo, suma resiliencia. Vive en Argentina desde hace 22 años, es madre de dos hijas y está próxima a casarse con su pareja.

image

Eduardo Carrera regresa tras su paso por GH 2003 y España. Su desafío será adaptarse a una generación distinta y a un juego que evolucionó con el paso de los años.

La producción apostó por un formato mixto que combina celebridades, exconcursantes del formato y personalidades del entretenimiento digital, en un intento por revitalizar la convivencia y el juego estratégico dentro de la casa más vigilada del país.

La edición Generación Dorada promete ser una de las más comentadas de los últimos años, con cambios en el diseño de la casa, nuevas dinámicas y la incógnita de quién logrará conquistar la preferencia del público durante las próximas semanas.