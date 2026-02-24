El inicio del año legislativo en San Juan: sin definiciones del oficialismo, con aspiraciones políticas de los aliados y la espera del peronismo

Aunque el año legislativo aún no comenzó formalmente, ya que la apertura de sesiones ordinarias requiere el mensaje anual del gobernador Marcelo Orrego, este martes los diputados provinciales se vieron las caras por primera vez este 2026. Fue en una sesión extraordinaria convocada principalmente para tratar la firma de convenios entre el Gobierno provincial y Vialidad Nacional por las rutas 20 y 150. Sin embargo, detrás de ese temario formal, asomó la discusión política: las disputas de poder y la reforma del Código Electoral. La perlita de la jornada fue un cruce acalorado entre el vicegobernador Fabián Martín y el presidente del Bloque Justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano.

El tema más importante a tratar en este 2026 en la Cámara de Diputados es, sin dudas, la reforma del código electoral. El Gobierno provincial reiteró su intención de derogar el Sistema Abierto de Participación Democrática (Sipad) y, de hecho, Orrego reconfirmó su postura sobre el sistema en el primer programa de Paren las Rotativas en Tiempo Streaming. Sin embargo, los legisladores que forman parte de la oposición indicaron que aún “no se abre la discusión” sobre el nuevo sistema que, supuestamente, se quiere construir en consonancia con todos los sectores.

Lo cierto es que el proyecto presentado por el oficialismo, que deroga el Sipad y propone otro sistema con Boleta Única de Papel (BUP) e internas partidarias, ya perdió estado parlamentario. El del bloquismo también. La única propuesta que queda en pie es la presentada por el legislador giojista Mario Herrero.

En medio de esto, la propuesta del peronismo es la espera. Este martes habrá una reunión del Consejo Provincial en el Partido Justicialista, en la que dialogarán sobre qué postura tendrán sobre la reforma electoral, aunque ya adelantaron que “es un problema” del que tiene que hacerse cargo el oficialismo.

Entre la indefinición y la espera, están las presunciones políticas. En este caso, las del bloquismo, quienes tienen intenciones de llegar a la vicepresidencia primera, actualmente ocupada por el diputado del PRO, Enzo Cornejo. Desde el oficialismo plantearon que, en política, tener objetivos políticos es completamente válido, pero señalaron que Cornejo está haciendo muy bien su tarea y que no hay por qué cambiarlo.

Más allá de las intenciones del bloquismo, darle o no la vicepresidencia será una decisión política del Gobierno provincial. Según lo que se dice al interior del oficialismo, en la Cámara de Diputados no habría demasiados cambios sobre las autoridades.

La perlita de la jornada

En la previa del inicio de la sesión, el vicegobernador y Quiroga Moyano tuvieron un acalorado intercambio por un convenio entre la Secretaría de Ambiente y el municipio de Rivadavia. El acuerdo aumentaba prestaciones en el marco del Convenio Provincia–Municipios del Programa Estratégico de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos – Región 1.

El peronismo solicitó pasar a la Comisión de Hacienda este proyecto, debido a que aprobarlo suponía un aumento del 20% de esta contraprestación. De esta manera, el oficialismo cedió y no se trató sobre tablas este martes.

De este modo, se aprobaron las adendas para la construcción de rotondas en la Ruta 20 y la Ruta 150; y una declaración de interés Deportivo, Social, Cultural y Turístico, la competencia internacional Ironman 70.3, Ironman 5150 e Ironman (Full Distance).