martes 24 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sesión extraordinaria

El inicio del año legislativo en San Juan: sin definiciones del oficialismo, con aspiraciones políticas de los aliados y la espera del peronismo

Una sesión que duró poco más de una hora, con algunos intercambios entre Fabián Martín y Juan Carlos Quiroga Moyano en la previa y una incertidumbre generalizada que llega a todos los legisladores.

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2026-02-24 at 1.04.07 PM

Aunque el año legislativo aún no comenzó formalmente, ya que la apertura de sesiones ordinarias requiere el mensaje anual del gobernador Marcelo Orrego, este martes los diputados provinciales se vieron las caras por primera vez este 2026. Fue en una sesión extraordinaria convocada principalmente para tratar la firma de convenios entre el Gobierno provincial y Vialidad Nacional por las rutas 20 y 150. Sin embargo, detrás de ese temario formal, asomó la discusión política: las disputas de poder y la reforma del Código Electoral. La perlita de la jornada fue un cruce acalorado entre el vicegobernador Fabián Martín y el presidente del Bloque Justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano.

Lee además
El presupuesto 2025 de Milei: para los industriales sanjuaninos, el dólar está bajo.
Preocupación

Industriales de San Juan señalaron que trabajan a la mitad de su capacidad productiva y advirtieron sobre los efectos de la importación de ropa en fardo
confirmaron cuando acreditaran los sueldos de los empleados de la administracion publica de san juan
Oficial

Confirmaron cuándo acreditarán los sueldos de los empleados de la Administración Pública de San Juan

El tema más importante a tratar en este 2026 en la Cámara de Diputados es, sin dudas, la reforma del código electoral. El Gobierno provincial reiteró su intención de derogar el Sistema Abierto de Participación Democrática (Sipad) y, de hecho, Orrego reconfirmó su postura sobre el sistema en el primer programa de Paren las Rotativas en Tiempo Streaming. Sin embargo, los legisladores que forman parte de la oposición indicaron que aún “no se abre la discusión” sobre el nuevo sistema que, supuestamente, se quiere construir en consonancia con todos los sectores.

Lo cierto es que el proyecto presentado por el oficialismo, que deroga el Sipad y propone otro sistema con Boleta Única de Papel (BUP) e internas partidarias, ya perdió estado parlamentario. El del bloquismo también. La única propuesta que queda en pie es la presentada por el legislador giojista Mario Herrero.

image

En medio de esto, la propuesta del peronismo es la espera. Este martes habrá una reunión del Consejo Provincial en el Partido Justicialista, en la que dialogarán sobre qué postura tendrán sobre la reforma electoral, aunque ya adelantaron que “es un problema” del que tiene que hacerse cargo el oficialismo.

Entre la indefinición y la espera, están las presunciones políticas. En este caso, las del bloquismo, quienes tienen intenciones de llegar a la vicepresidencia primera, actualmente ocupada por el diputado del PRO, Enzo Cornejo. Desde el oficialismo plantearon que, en política, tener objetivos políticos es completamente válido, pero señalaron que Cornejo está haciendo muy bien su tarea y que no hay por qué cambiarlo.

Más allá de las intenciones del bloquismo, darle o no la vicepresidencia será una decisión política del Gobierno provincial. Según lo que se dice al interior del oficialismo, en la Cámara de Diputados no habría demasiados cambios sobre las autoridades.

La perlita de la jornada

En la previa del inicio de la sesión, el vicegobernador y Quiroga Moyano tuvieron un acalorado intercambio por un convenio entre la Secretaría de Ambiente y el municipio de Rivadavia. El acuerdo aumentaba prestaciones en el marco del Convenio Provincia–Municipios del Programa Estratégico de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos – Región 1.

El peronismo solicitó pasar a la Comisión de Hacienda este proyecto, debido a que aprobarlo suponía un aumento del 20% de esta contraprestación. De esta manera, el oficialismo cedió y no se trató sobre tablas este martes.

De este modo, se aprobaron las adendas para la construcción de rotondas en la Ruta 20 y la Ruta 150; y una declaración de interés Deportivo, Social, Cultural y Turístico, la competencia internacional Ironman 70.3, Ironman 5150 e Ironman (Full Distance).

Temas
Seguí leyendo

Ofrecen cursos gratuitos de oficios en San Juan, los detalles para anotarse

Nuevos valores de las multas de tránsito en San Juan: cruzar en rojo se acerca a los $500.000

La pelota también se para en San Juan: apoyo total a Tapia y cuatro días sin fútbol

Ascensos en el Poder Judicial de San Juan: Baigorrí impulsa un sistema por "meritocracia" para terminar con el "amiguismo"

San Juan, entre las provincias con menor litigiosidad laboral del país

Las exportaciones totales crecieron un 59% en San Juan, pero en volumen el número fue negativo

San Juan busca contratar maquinaria pesada para optimizar el manejo de basura

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien es sofia correa, la nueva jefa de prensa de baigorri
Justicia

Quién es Sofía Correa, la nueva jefa de prensa de Baigorrí

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos. Imagen ilustrativa
Impactante

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: El fútbol es popular y tiene que ser para todos
Video

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: "El fútbol es popular y tiene que ser para todos"

Te Puede Interesar

Una familia sanjuanina protagonizó un grave vuelco en San Luis: el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Central puntano
Sierra de los Comechingones

Una familia sanjuanina protagonizó un grave vuelco en San Luis: el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Central puntano

Por Redacción Tiempo de San Juan
El presupuesto 2025 de Milei: para los industriales sanjuaninos, el dólar está bajo.
Preocupación

Industriales de San Juan señalaron que trabajan a la mitad de su capacidad productiva y advirtieron sobre los efectos de la importación de ropa en fardo

El médico Miguel Amado y el enfermero José Sebastián Castillo
Se agrava la situación

Médico de Pocito en juicio por abuso: la denunciante dijo que Amado la abusó dos veces en una misma noche

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

El inicio del año legislativo en San Juan: sin definiciones del oficialismo, con aspiraciones políticas de los aliados y la espera del peronismo
Sesión extraordinaria

El inicio del año legislativo en San Juan: sin definiciones del oficialismo, con aspiraciones políticas de los aliados y la espera del peronismo