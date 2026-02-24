martes 24 de febrero 2026

Comercio

Las exportaciones totales crecieron un 59% en San Juan, pero en volumen el número fue negativo

Los envíos al exterior estuvieron impulsados fuertemente por la actividad minera, de acuerdo a un informe publicado por la Cámara de Comercio Exterior de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cosecha de pistachos en Irán, el segundo productor mundial. El país está convulsionado por peleas internas y abre oportunidades a exportaciones sanjuaninas.&nbsp;

Cosecha de pistachos en Irán, el segundo productor mundial. El país está convulsionado por peleas internas y abre oportunidades a exportaciones sanjuaninas. 

La Cámara de Comercio Exterior de San Juan presentó su informe sobre el escenario de las exportaciones del año 2025 en comparación al 2024. La realidad es dispar: mientras productos de origen agroindustrial han tenido en general una performance negativa, el envío de metales tuvo una fuerte expansión.

anses anuncio que auh recibe un nuevo aumento en marzo: consulta cuanto cobras
Importante

Anses anunció que AUH recibe un nuevo aumento en marzo: consultá cuánto cobrás
orrego recibio a la conduccion de hualilan en una jornada historica para la mineria de san juan
Charla

Orrego recibió a la conducción de Hualilán en una jornada histórica para la minería de San Juan

El informe publicado recientemente por la institución señaló que los despachos de bienes, sin las exportaciones de piedras y m preciosos (oro), muestran en valores FOB un decrecimiento de -4,3%, mientras en volumen un decrecimiento aprox. de -1,01%.

Sin embargo, al incluir los envíos de las “piedras y metales preciosos (oro)”, el total general de exportaciones tradicionales muestra un aumento de +59,45% en U$D FOB en 2025 respecto al año 2024, pero mantiene un decrecimiento aprox. de -1,01 % en kgs. despachados.

Respecto a los productos agrícolas, sus valores U$D FOB muestran un decrecimiento relativo de aproximadamente -1,85% comparando sus exportaciones de aproximadamente U$D 15,19 Millones en el 2024 contra poco más de U$D 14,9 Millones en el año 2025. A su vez, la entidad indicó que los volúmenes de los también decrecieron aprox. el -13,78%, pasando de un poco más de 20,1 Millones de kgs. en 2024 a 17,35 Millones de kgs. en el año 2025.

Dentro de los productos agrícolas que aumentaron sus envíos al exterior, tanto en valor FOB como en cantidades, se destacan: zapallos ancos, que incrementaron sus ingresos en más del +52% en U$D FOB y más del +36% en Kgs. exportados y los Pistachos, cuyo crecimiento fue de más del +41% en U$D FOB y de más del +61% en volumen Kgs. La Granada tuvo una disminución de sus envíos de casi -16% en Kgs., mientras expresaron crecimientos de ingresos de +9,39%, lo que indica un aumento relativo interanual de sus precios de venta. Los productos con mayores caídas porcentuales en precios U$D FOB fueron: Cebollas Frescas (-70,5%); Harina y Pellets de Alfalfa (más de -67%) y los Ajos Frescos (casi en un -20%).

Las manufacturas de origen agropecuario también mostraron una realidad en decrecimiento. De este modo indicaron que hubo una caída del 10% total de ingresos U$D FOB,y de -1,07% de Kgs. despachados. Las peores performances en las MOA las expresaron los productos del Sector Olivícola: mientras el Aceite de Oliva vio disminuidos sus ingresos en -49,53% U$D FOB y en -16,76% en Kgs. Expedidos comparativamente del 2025 respecto a 2024, las Aceitunas también tuvieron una caída del -49,84% en U$D FOB y del -64,3% en volúmenes (kgs.) despachado.

Las pasas de uvas mantuvieron su buena performance y sus envíos al exterior continuaron creciendo consistentemente. En el período analizado sus ingresos aumentaron más del +16% en valores U$D FOB y un +6% en volumen (Kgs.). El vino disminuyó sus despachos al exterior, decreciendo -8,23% en valores U$D FOB y un -6,94% en el volumen exportado.

Por otra parte, en el caso de los principales productos mineros no metalíferos se observa un aumento generalizado en valores U$D FOB del +6,45%, y un crecimiento de +5,67% en volumen (Kgs,) comparando el año 2024 con el año 2025.

En el rubro manufacturas de origen industrial, el estudio indicó que se observa, sin incluir la performance de las piedras y metales preciosas (oro), en los períodos comparados sus exportaciones crecieron un +0,27% en U$D FOB, y decrecieron el -1.65% en volumen (kg.). En el periodo analizado, los productos de este sector que expresaron incrementos tanto en valores U$DFOB como en volumen (Kg.) despachados fueron los plásticos y cauchos: +6,07% y +31,84, y los textiles: 10,50% y 60,90% respectivamente. En cambio, las cales, aunque disminuyeron los volúmenes despachados en -2%, incrementaron sus ingresos en +14,22% en valores U$D FOB.

Con la inclusión de piedras y metales preciosos (oro), que incrementaron en U$D FOB + 91,29% y +7,39% en volumen; el total de exportaciones MOI expresa un incremento mayor a +73% en U$D FOB y una disminución del -1,65% en volumen kg.

