Nuevos valores de las multas de tránsito en San Juan: cruzar en rojo se acerca a los $500.000

Los nuevos precios de las multas por infracciones de tránsito en San Juan.

Este martes, el Ministerio de Gobierno de la provincia, informó la actualización de los montos de las multas por infracciones de tránsito, calculados sobre la base de la Unidad Fija (UF). Actualmente, las penas por faltas como pasar un semáforo en rojo, se acercan a los $500.000. “El esquema busca promover la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de circulación en San Juan”, afirmaron desde el organismo.

Preocupación Industriales de San Juan señalaron que trabajan a la mitad de su capacidad productiva y advirtieron sobre los efectos de la importación de ropa en fardo

En San Juan El EPRE aplicó multas multimillonarias a Naturgy por fallas en el servicio: el pago bonifica a los usuarios

Falta de licencia de conducir:

Motos: 100 UF - $192.000.

Autos y camionetas: 250 UF - $480.000.

Camiones y transporte público: 300 UF - $576.000.

Conducir en estado de ebriedad:

Motos: 150 UF - $288.000.

Autos y camionetas: 250 UF - $480.000.

Camiones y transporte público: 300 UF - $576.000.

Negarse al control de alcohol en sangre: 150 UF - $288.000.

Cruzar semáforo en rojo: 250 UF - $480.000.

Circular en contramano: 250 UF - $480.000.

Falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO): 250 UF - $480.000.

Falta de seguro obligatorio: 200 UF - $384.000.

Falta de casco protector o cinturón de seguridad: 150 UF - $288.000.

Falta de tarjeta de identificación del vehículo: 150 UF - $288.000.

Conducir usando teléfono celular o no asir el volante con ambas manos: 50 UF - $96.000.

Estacionar en doble fila: 50 UF - $96.000.

Falta de chaleco reflectante: 100 UF - $192.000.

Desde la cartera de Gobierno recordaron la importancia de contar con toda la documentación reglamentaria y respetar las señales de tránsito para evitar estas sanciones y, fundamentalmente, preservar la integridad de los ciudadanos en la vía pública.