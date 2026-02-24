martes 24 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Importante

Anses anunció que AUH recibe un nuevo aumento en marzo: consultá cuánto cobrás

En marzo de 2026, los beneficiarios de la AUH recibirán un nuevo aumento de la Anses. Todos los montos a cobrar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
anses publico el cronograma de pagos de marzo 2026: cuando arranca el calendario
Importante

Anses publicó el cronograma de pagos de marzo 2026: cuándo arranca el calendario
anses activo uno de los pagos mas esperados: de que se trata
Previsional

ANSES activó uno de los pagos más esperados: de qué se trata

Otros grupos del organismo, como jubilados y pensionados, también recibirán un incremento en sus haberes mensuales.

AUH con aumento en marzo de 2026: de cuánto es la suba

El ajuste de marzo estableció actualizaciones mensuales de las prestaciones sociales en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec.

En este caso, el aumento corresponde a la inflación registrada en enero de 2025.

Con esta actualización, los nuevos montos quedan establecidos de la siguiente manera:

  • AUH: $132.774,44.
  • AUH por Discapacidad: $432.333,05

Quiénes pueden acceder a la AUH

La AUH está destinada a:

  • Madres, padres o tutores desocupados.

  • Trabajadores de la economía informal.

  • Personas con ingresos por debajo del salario mínimo.

  • Monotributistas sociales.

El beneficio alcanza a menores de 18 años y a personas con discapacidad sin límite de edad.

Calendario de pagos AUH marzo 2026

El cronograma comienza el lunes 9 de marzo y se organiza según la terminación del DNI:

  • DNI terminado en 0: 9 de marzo

  • DNI terminado en 1: 10 de marzo

  • DNI terminado en 2: 11 de marzo

  • DNI terminado en 3: 12 de marzo

  • DNI terminado en 4: 13 de marzo

  • DNI terminado en 5: 16 de marzo

  • DNI terminado en 6: 17 de marzo

  • DNI terminado en 7: 18 de marzo

  • DNI terminado en 8: 19 de marzo

  • DNI terminado en 9: 20 de marzo

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno presentó un recurso para que Cristina Kirchner no cobre la pensión por viudez

Orrego recibió a la conducción de Hualilán en una jornada histórica para la minería de San Juan

Las exportaciones totales crecieron un 59% en San Juan, pero en volumen el número fue negativo

El dólar blue en San Juan se mantiene estable y arrancó la semana con un valor de $1.450

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Cancelaron la venta de un supermercado con sede en San Juan y ahora piensan en un plan para crecer en el país

Tras el cambio de dueño, la fábrica de galletitas Dilexis comenzó a regularizar los pagos salariales

Las acciones y los bonos argentinos retoman las bajas condicionados por Wall Street

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cosecha de pistachos en Irán, el segundo productor mundial. El país está convulsionado por peleas internas y abre oportunidades a exportaciones sanjuaninas. 
Comercio

Las exportaciones totales crecieron un 59% en San Juan, pero en volumen el número fue negativo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Denuncian que un grupo de personas pescaron una importante cantidad de pejerreyes en el Dique de Ullum, violando la normativa actual.
Mirá las imágenes

Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Dilexis
¿Fin de la crisis?

Tras el cambio de dueño, la fábrica de galletitas Dilexis comenzó a regularizar los pagos salariales

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Te Puede Interesar

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes
Capital

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Quién es Sofía Correa, la nueva jefa de prensa de Baigorrí
Justicia

Quién es Sofía Correa, la nueva jefa de prensa de Baigorrí

La UNSJ presentó “Venenosos San Juan”, una app gratuita para identificar animales ponzoñosos de la provincia, conocer su peligrosidad y saber cómo actuar ante una picadura o mordedura.
Para tenerla a mano

Cómo funciona la app creada por la UNSJ para consultar sobre los animales venenosos en San Juan

Orrego en Paren las Rotativas: Votar en contra de la Ley de Glaciares es ir en contra de los sanjuaninos
Mano a mano

Orrego en Paren las Rotativas: "Votar en contra de la Ley de Glaciares es ir en contra de los sanjuaninos"