Anses anunció que AUH recibe un nuevo aumento en marzo: consultá cuánto cobrás

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció una nueva actualización en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que regirá desde marzo de 2026 y también oficializó el calendario de pagos.

Otros grupos del organismo, como jubilados y pensionados, también recibirán un incremento en sus haberes mensuales.

AUH con aumento en marzo de 2026: de cuánto es la suba

El ajuste de marzo estableció actualizaciones mensuales de las prestaciones sociales en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec.

En este caso, el aumento corresponde a la inflación registrada en enero de 2025.

Con esta actualización, los nuevos montos quedan establecidos de la siguiente manera:

AUH: $132.774,44 .

. AUH por Discapacidad: $432.333,05

Quiénes pueden acceder a la AUH

La AUH está destinada a:

Madres, padres o tutores desocupados.

Trabajadores de la economía informal.

Personas con ingresos por debajo del salario mínimo.

Monotributistas sociales.

El beneficio alcanza a menores de 18 años y a personas con discapacidad sin límite de edad.

Calendario de pagos AUH marzo 2026

El cronograma comienza el lunes 9 de marzo y se organiza según la terminación del DNI: