El Gobierno presentó un recurso para que Cristina Kirchner no cobre la pensión por viudez

Cristina Kirchner en el balcón de su departamento. Foto: Noticias Argentinas.

El Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, presentó este miércoles ante la Corte Suprema un recurso extraordinario contra el fallo sobre la pensión por viudez de Cristina Kirchner.

Con esta resolución el Gobierno solicitó revertir la decisión de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social “que dispuso restablecer la asignación mensual vitalicia otorgada a la expresidenta” y ordenó restituirle la pensión no contributiva de Néstor Kirchner, la cual había sido dado de baja tras la condena a 6 años de prisión por la causa Vialidad.

El comunicado indica que “la decisión recurrida afecta el principio de legalidad y altera el alcance de disposiciones expresas del ordenamiento jurídico, motivo por el cual resulta necesaria la revisión del pronunciamiento en la instancia extraordinaria." image

