miércoles 18 de febrero 2026

Quién es el dueño de Fate, la empresa de neumáticos que cerró tras 80 años

Anunció el cierre definitivo de su actividad este miércoles.

Por Agencia NA
Javier Madanes

Javier Madanes

Tras más de ocho décadas de trayectoria, la histórica fabricante de neumáticos argentina Fate anunció este miércoles el cierre definitivo de sus operaciones y clausurará su planta industrial ubicada en la localidad de Virreyes, partido bonaerense de San Fernando.

fate anuncio su cierre: la historica marca argentina de neumaticos despedira a sus 920 empleados
Definitivo

Fate anunció su cierre: la histórica marca argentina de neumáticos despedirá a sus 920 empleados
cierre de fate: el gobierno suspendio por 15 dias los despidos en la empresa de neumaticos
Urgente

Cierre de Fate: el Gobierno suspendió por 15 días los despidos en la empresa de neumáticos

La compañía, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, procederá al despido total de sus 920 empleados y argumentó en un comunicado que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente.”

Fate es dirigida por Javier Madanes, quien también es dueño de Aluar Aluminio Argentino. Según datos de Forbes, el patrimonio personal de Madanes asciende a unos US$1.500 millones, lo que lo convierte en uno de los empresarios más ricos de Argentina, ubicándose en el puesto 18 del ranking de dicha publicación especializada en finanzas, mientras que el patrimonio familiar es de US$ 590 millones.

La planta de Aluar, ubicada en Puerto Madryn, incluye desde su creación la planta hidroeléctrica de Futaleufú, y suma a la transmisión de la energía de la represa hacia la planta con las sociedades Trelpa y Transpa. Produce más de 500.000 toneladas de aluminio al año.

En ese sentido, Madanes Quintanilla tiene el monopolio de la fabricación primaria de aluminio, el insumo primario para la producción de aviones, automóviles, trenes de alta velocidad, tanques, superestructuras de buques, bicicletas, embalaje de alimentos, latas de gaseosas y aberturas, etc.

Altamente beneficiado por subsidios y créditos de las políticas de industrialización sustitutiva, el Grupo de la familia Madanes Quintanilla se ubica entre las más importantes de Argentina. Un dato que no pasa desapercibido es que los principales accionistas de esta familia fueron incluidos en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, Panamá Papers, con sociedades offshore en Islas Cook, Bahamas, Islas Vírgenes y Panamá, con conexiones a cuentas en Suiza.

UTA confirmó que adhiere al paro de la CGT y en San Juan no habrá colectivos este jueves

