La Justicia ordenó el desalojo de FATE

La tensión escala en la fábrica de Fate y los trabajadores se mantienen en el reclamo dentro de la fábrica, pese a la orden de la Justicia de avanzar con el desalojo del establecimiento. Mientras tanto, efectivos de la Policía Bonaerense están en las inmediaciones.

Según señaló la resolución judicial, se ordenó el inmediato desalojo y “su consecuente restitución a favor de sus titulares , sin que ello implique en modo alguno la restricción del derecho constitucionalmente reconocido de manifestarse de las personas que se encuentran ejerciendo su derecho a la protesta por fuera del inmueble”.

El fiscal Marcelo Fuenzalida expuso la urgente necesidad de recuperar la planta ubicada en Almirante Blanco Encalada 3003, tras corroborar testimonios y pruebas videográficas de un ingreso con violencia a las 6:30 de la mañana del 18 de febrero. El tribunal validó la evidencia reunida: rotura del alambrado perimetral, daños en accesos, ocupación de la terraza y resistencia a abandonar el lugar, protagonizados por al menos dieciséis personas.

El dictamen destaca que la empresa había anunciado días antes la decisión de cesar toda actividad en la planta de San Fernando y notificó a los empleados junto con el compromiso de pago de indemnizaciones legales. Debido al paro de operaciones y la conflictividad latente, la compañía reforzó la seguridad privada para evitar daños o intrusiones, anticipando que podían surgir enfrentamientos tanto con despedidos como con el gremio.

En ese sentido, el sindicalista Alejandro Crespo aseguró: “Los trabajadores que somos parte de la fábrica estamos esperando que nos den una tarea. No hemos tenido contacto con una orden de desalojo que hayamos podido visibilizar. Sí han indicado de la policía si nos podíamos retirar”.

Y apuntó: “Yo creo que sería un hecho escandaloso que, ante una circunstancia tan grave como la que están viviendo los trabajadores, ahora venga la policía a no permitirnos tener el derecho mínimo de poder ejercer nuestro reclamo justo de volver a nuestros puestos de trabajo”.

Tras esto, disparó: “Si esa es la forma en que van a solucionar los problemas que hay en el país, van a tener que corrernos de la fábrica y después de las calles. Nos quedamos esperando la negociación pertinente que busque la solución que planteada de forma correcta”.