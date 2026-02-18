Una pareja de adolescentes fue encañonada y asaltada por dos motochorros en Rawson

Dos adolescentes quedaron en shock esta madrugada cuando fueron víctimas de dos motochorros que las encañonaron con una pistola y las asaltaron en una esquina de Rawson. La pareja charlaba sentada en el cordón cuando fue sorprendida por los asaltantes.

El hecho, que es investigado como robo agravado por el uso de arma de fuego por la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad, ocurrió alrededor de las 1.50 de este miércoles 18 de febrero en la intersección de calle Lemos y Cenobia Bustos. Los adolescentes, ambos de 17 años, estaban sentados en la vereda cuando apareció una moto negra con dos sujetos a bordo.

Fuentes policiales señalaron que, de acuerdo con lo relatado por Claudio Marchán —padre de uno de los chicos—, el sujeto que viajaba como acompañante descendió del rodado y extrajo de entre sus prendas un arma tipo pistola. Allí mismo le exigió al menor que le entregara el celular y, para amedrentarlo, cargó el arma para hacerle creer que iba a dispararle.

Tras apoderarse del teléfono, los delincuentes escaparon rápidamente en la motocicleta y desaparecieron del lugar. Los adolescentes quedaron aterrados por la situación. Más tarde arribaron patrullas del Comando Radioeléctrico y efectivos de la Comisaría 24ª de Rawson, que iniciaron las actuaciones correspondientes.