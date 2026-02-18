miércoles 18 de febrero 2026

Golpe delictivo

Robo y ataque vandálico contra la sede de Cáritas en Carpintería

Los ladrones entraron de madrugada. Robaron mercadería y elementos de librería que tenían como destinatarios a chicos de la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Un robo, con un grado de vandalismo, sacudió a la comunidad de Carpintería. Ladrones atacaron la Casa Cáritas de ese distrito pocitano y robaron mercadería y artículos de librería que habían comprado y recibido como donación para entregar a los chicos de la zona.

El hecho delictivo fue denunciado este martes, pero tomaron conocimiento del episodio el domingo 15 de febrero, cuando visitaron la sede de la Casa Cáritas en Carpintería, situada en la manzana D del barrio Chubut. Ese día se encontraron con una de las puertas rota y con un gran desorden en el interior del inmueble.

El o los ladrones revisaron todo y se llevaron bolsas con mercadería, artículos de librería, una cafetera eléctrica y otros efectos, revelaron fuentes policiales. Todo esto fue constatado por Melina Chávez, la responsable de Casa Cáritas en Carpintería, agregaron.

Se da por sentado que el robo se cometió de madrugada. Los primeros que concurrieron al lugar fueron los policías de la Subcomisaría Castro, quienes luego dieron intervención al fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad. Los investigadores buscan posibles testigos para reunir pistas.

