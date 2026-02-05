Ladrones atacaron una conocida escuela primaria de Chimbas

El hecho delictivo tuvo como escenario la escuela situada en calle 25 de Mayo, en el barrio Parque Industrial, Chimbas.

Una conocida escuela primaria de Chimbas volvió a ser blanco, por enésima vez, del ataque de delincuentes. En la madrugada de este jueves entraron al centro educativo situado en el barrio Parque Industrial y se robaron el aire acondicionado completo.

El ataque fue dirigido contra el edificio de la Escuela Primaria Juan Enrique Pestalozzi, ubicada sobre calle 25 de Mayo, antes de 2 de Septiembre. La denuncia la realizó el docente Fernando Olmos, a cargo de la dirección del establecimiento, quien este jueves se presentó en la institución y constató el faltante del equipo de aire acondicionado de una dependencia exterior de la escuela, revelaron fuentes policiales.

El directivo del establecimiento contó que ese sector no contaba con cerradura y los delincuentes no ejercieron violencia para sustraer el aparato. Esto hace suponer que los desconocidos se tomaron su tiempo para desconectar todo el artefactos. Además, el establecimiento carece de cámaras de seguridad, lo que dificulta la identificación de los autores del hecho.

El caso quedó en manos de personal de la Subcomisaría Cipolletti y fue comunicado a la UFI de Delitos contra la Propiedad. No es la primera vez que la escuela resulta blanco de robos.