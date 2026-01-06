martes 6 de enero 2026

Ataque nocturno

Ladrones dejaron sin iluminación a una conocida escuela de Rivadavia

La denuncia fue hecha este lunes por la vicedirectora del colegio. Fue el casero el que descubrió que se habían llevado los reflectores del establecimiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Ni en vacaciones dejan en paz a las escuelas sanjuaninas. Este lunes denunciaron que ladrones destrozaron las instalaciones eléctricas de un conocido establecimiento educativo de Rivadavia y robaron los reflectores que iluminaban el predio.

La denuncia fue realizada este lunes al mediodía por Estela Arévalo, vicedirectora de la Escuela Diógenes Perramón, luego de que el casero del establecimiento le llamara y la pusiera al tanto sobre el hecho delictivo. El episodio ocurrió en el edificio educativo ubicado en la intersección de calles Pellegrini y Sarmiento, en el departamento Rivadavia, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 38va.

Se da por sentado que el robo se produjo entre el domingo a la noche y este lunes a la madrugada. De los delincuentes ingresaron al predio tras escalar el cierre perimetral y provocaron daños en la instalación eléctrica para sustraer siete reflectores que iluminaban el lugar. El robo dejó sin iluminación sectores clave del establecimiento y generó preocupación entre las autoridades escolares, pese a que el ataque se produjo en pleno receso de verano.

Los policías de la Comisaría 38va concurrieron al lugar y dieron intervención al personal judicial de UFI Delitos contra la Propiedad. Desde esa unidad ordenaron que se tome nota de lo ocurrido, se soliciten las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y se remitan todas las actuaciones para avanzar con la investigación del robo agravado por escalamiento.

Temas
Lamentable noticia

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca

