martes 30 de diciembre 2025

Balance

Con techos, aires acondicionados y pintura como foco, repararon 450 edificios de escuelas sanjuaninas en 2025

La información fue difundida por el Ministerio de Infraestructura, desde donde, además, dieron a conocer qué se viene para 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Balance: las obras realizadas en las escuelas sanjuaninas durante 2025 y qué se pretende hacer en 2026.

Balance: las obras realizadas en las escuelas sanjuaninas durante 2025 y qué se pretende hacer en 2026.

Más de 450 edificios educativos, donde funcionan más de 1.200 escuelas, fueron reparadas e intervenidas con tareas de mantenimiento en San Juan durante 2025. Los trabajos forman parte de la política de mejora de la infraestructura educativa impulsada por el Gobierno de San Juan, destacó la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores, dependiente del Ministerio de Infraestructura, que ofreció la información. Los techos, la instalación de aires acondicionados y la pintura fueron el foco de las obras.

"Uno de los ejes centrales de las intervenciones fue la mejora de las condiciones térmicas en los establecimientos educativos", destacaron desde la cartera. Durante 2025 colocaron más de 600 equipos de aire acondicionado en aproximadamente 150 edificios escolares.

Para garantizar su correcto funcionamiento, en la mayoría de los casos fue necesario realizar el reacondicionamiento de las instalaciones eléctricas y adecuarlas a la normativa vigente. Los 600 equipos instalados durante este período quedaron operativos, mejorando significativamente el confort en aulas y espacios comunes.

Otro frente prioritario fue la impermeabilización de cubiertas, especialmente luego de las intensas lluvias registradas en la provincia. Estas tareas se ejecutaron en 235 edificios escolares e incluyeron reparaciones de techos, recambio de membranas y trabajos puntuales de sellado y desagües.

Durante el año se avanzó en la impermeabilización de más de 63 mil metros cuadrados, y los trabajos continuarán el próximo año. Como resultado, se registró una reducción significativa de reclamos tras las últimas lluvias, lo que evidencia el impacto positivo de las intervenciones realizadas.

Durante el año también se avanzó en la puesta en valor edilicia, con la pintura de más de 200 edificios escolares. Estos trabajos se realizaron de manera integral, acompañados por tareas de acondicionamiento general, según las necesidades de cada edificio.

"La pintura formó parte de un paquete de mejoras orientado a optimizar las condiciones generales de los establecimientos y prolongar la vida útil de las estructuras", detallaron desde el Ministerio.

Planificación anticipada para el ciclo lectivo 2026

Con el objetivo de garantizar que las escuelas estén en condiciones antes del inicio de clases, durante el mes de noviembre se llevaron a cabo los relevamientos necesarios para el operativo del receso estival. Estas tareas se realizaron de manera conjunta entre equipos técnicos, directivos e inspectores.

Este trabajo anticipado permitirá que las obras se ejecuten durante enero y febrero, con finalización previa al comienzo del ciclo lectivo 2026, aportando previsibilidad, orden y mayor eficiencia en la ejecución de los trabajos.

De cara a 2026, y luego de haber avanzado de manera sostenida en climatización, impermeabilización de techos, pintura y acondicionamiento general, las intervenciones se orientarán a la mejora y modernización de baños y cocinas. Estas acciones contemplarán no solo la mejora estética y funcional de los espacios, sino también la renovación integral de las cañerías, con el objetivo de optimizar las condiciones sanitarias y de uso en los establecimientos educativos.

