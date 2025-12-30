martes 30 de diciembre 2025

¡Atención!

Comercio, colectivos y todo el funcionamiento de los servicios en San Juan, por Año Nuevo

Previo a las fiestas de fin de año, los distintos sectores confirmaron cómo será la modalidad de trabajo los días 31 de diciembre y 1 de enero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo funcionarán los servicios en San Juan durante la celbración de fin de año y en Año Nuevo.

Cómo funcionarán los servicios en San Juan durante la celbración de fin de año y en Año Nuevo.

Ante la llegada de las celebraciones por el cierre de 2025 y la llegada de Año Nuevo, distintos sectores vinculados a los servicios en San Juan, ofrecieron detalles sobre cómo trabajarán tanto este miércoles 31 de diciembre como el jueves 1 de enero. Entre ellos, el comercio, el transporte público y las estaciones de servicio ajustarán sus horarios con el objetivo de ordenar la actividad y garantizar el descanso de los trabajadores durante las celebraciones.

- Comercio: desde la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan (CCSJ) informaron que el miércoles 31 de diciembre los locales comerciales podrán definir libremente su horario de apertura, aunque durante la jornada se trabajará en horario de corrido. No obstante, la actividad deberá finalizar de manera obligatoria a las 17 horas, una medida que busca resguardar el bienestar del personal y permitirles compartir las fiestas en familia. En ese sentido, recordaron que el horario de salida de los empleados en relación de dependencia está establecido por la Ley Provincial N° 8.334 y recomendaron a los consumidores realizar sus compras con anticipación para evitar aglomeraciones de último momento.

image

- Estaciones de servicio: la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) confirmó la aplicación de un esquema especial durante las fiestas. El servicio permanecerá cerrado desde las 22 del 31 de diciembre hasta las 6 del 1 de enero. Durante esas horas, solo se mantendrán guardias mínimas para la atención de vehículos de servicios esenciales, como ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad.

- Colectivos: el Ministerio de Gobierno informó que el transporte público de pasajeros tendrá un esquema especial de funcionamiento. El miércoles 31 de diciembre, los colectivos circularán con frecuencia de día sábado, prestando servicio hasta las 22:00. En tanto, el jueves 1 de enero, por primera vez, el servicio de transporte público funcionará como día feriado, desde las 9:00 a 22:00.

- Bancos y administración pública: ambos rubros permanecerán sin atención tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero. La actividad se retomará el viernes 2 de enero.

Temas
