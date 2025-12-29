Empleadores ¿y también "empleados"?: el otro fenómeno del que habló el comercio de San Juan durante 2025

Así como durante 2025 el comercio sanjuanino habló de la expansión de las importadoras de capitales asiáticos como uno de los grandes cambios del año , otro fenómeno -menos visible, pero igual de extendido- se consolidó en los locales del microcentro. En esta ocasión, referentes del sector hablaron sobre el incremento de casos de comerciantes que, para sostener sus negocios y evitar gastos de trabajadores, pasaron a atender sus propios negocios.

Relevamiento La expansión asiática, el boom del año en el centro de San Juan y qué riesgos advierten en el comercio

Dirigentes de distintas cámaras coincidieron ante Tiempo de San Juan en que el escenario actual no muestra una ola de despidos, pero tampoco generación de nuevos puestos de trabajo. La estrategia predominante fue ajustar costos al límite, y en muchos casos eso implicó que los propios propietarios atiendan sus comercios, reduzcan personal o eviten sumar empleados.

Desde la Cámara de Comerciantes Unidos, su presidente Marcelo Quiroga describió un panorama complejo, marcado por la cautela y la supervivencia diaria. “No se están generando puestos de trabajo”, afirmó, y explicó que en las recorridas por el microcentro se observa a los dueños presentes gran parte del día en sus locales, diseñando estrategias para reducir gastos y sostener la actividad. “Los propietarios están prácticamente en el negocio para llevarlo adelante”, resumió.

La situación, según Quiroga, se diferencia de lo ocurrido en 2024, cuando sí se registraron despidos más notorios. En 2025, el freno estuvo puesto en la creación de empleo, con expectativas concentradas en el cierre de año y una eventual reactivación.

Otra mirada aportó Darío Minozzi, presidente del Centro Comercial de la Ciudad de San Juan, quien puso el foco en la masa salarial del sector mercantil. Según explicó, ese número se mantiene prácticamente sin cambios desde 2017, un dato que genera preocupación, aunque también muestra cierta estabilidad. “El empleo no crece, pero tampoco decrece”, señaló.

Minozzi detalló que, pese a los programas de capacitación y vinculación laboral impulsados desde el Estado, no se percibió un impacto concreto en la creación de empleo mercantil. En ese contexto, muchas empresas apelan a herramientas legales ya existentes -como turnos rotativos o ampliación horaria- para sostener la actividad sin incorporar personal nuevo. El dirigente remarcó que lo central no son esas decisiones puntuales, sino el resultado final de un mercado laboral que permanece estancado.

También aclaró que el fenómeno de los dueños atendiendo no es homogéneo y depende mucho del rubro. En actividades personalizadas -como florerías, joyerías o gastronomía- la presencia del propietario es casi inevitable, mientras que en otros formatos, como supermercados, la lógica es distinta. Aun así, reconoció que en muchos pequeños comercios familiares la atención directa por parte del dueño, su pareja o sus hijos se volvió una constante.

Desde Comerciantes Unidos, el referente Carlos Iramain aportó una mirada cruda sobre el día a día del sector. Confirmó que en el microcentro se multiplicaron los locales atendidos por sus propios propietarios como forma de amortiguar pérdidas. “Hoy pagar un sueldo es significativo”, explicó, al enumerar el peso de los salarios, los alquileres, los servicios y los impuestos en un contexto de ventas débiles. “Si no hay venta, es un tema”, resumió.