lunes 29 de diciembre 2025

En San Juan

Las empresas agroindustriales podrán pagar la energía en cuotas durante los meses de más consumo

Las firmas podrán acceder al esquema de financiamiento para afrontar los picos de consumo entre enero y abril al inscribirse en el Ministerio de Producción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El beneficio que permite pagar en cuotas el consumo eléctrico a empresas incluye a firmas como bodegas, mosteras y frigoríficos.

El beneficio que permite pagar en cuotas el consumo eléctrico a empresas incluye a firmas como bodegas, mosteras y frigoríficos.

Las empresas agroindustriales electrointensivas de San Juan podrán pagar la energía eléctrica en cuotas. Las firmas podrán accceder al esquema de financiamiento para afrontar los picos de consumo eléctrico entre enero y abril, mediante una inscripción ante el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. Se trata de un esquema que se había implementado parcialmente en la temporada pasada, con algunos emprendimientos, como las bodegas.

Según indicaron desde el organismo, el objetivo del nuevo mecanismo de financiamiento es de carácter estacional es acompañar a las firmas a hacer frente a los elevados costos de la energía durante los meses de mayor demanda.

"El programa, denominado Aportes Reembolsables de Aliento a la Actividad Productiva, está orientado a financiar los picos de consumo eléctrico que se registran en actividades como bodegas, frigoríficos, mosteras y otros establecimientos vinculados a ciclos productivos estacionales, especialmente entre enero, febrero, marzo y abril", detallaron.

Según lo establecido por el decreto que regula la iniciativa, las empresas adheridas podrán abonar las facturas de energía eléctrica en seis cuotas mensuales y consecutivas. El Gobierno provincial financiará esta operatoria ante las distribuidoras de energía a través del Fondo Provincial de Energía Eléctrica.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la medida no implica un subsidio, sino un esquema de financiamiento que permitirá a las empresas distribuir en el tiempo los costos asociados a los picos de consumo. De esta manera, se busca evitar impactos negativos en el flujo de caja durante la temporada productiva.

La iniciativa apunta a brindar previsibilidad y estabilidad financiera a las pequeñas y medianas empresas del sector, cuyos márgenes suelen verse afectados por el alto costo de la energía. Asimismo, una vez efectuados los pagos correspondientes, los fondos reingresarán al sistema, garantizando la sostenibilidad del programa y el recupero del fondo.

Las inscripciones para acceder a este esquema se reciben en la Dirección de Desarrollo Vitivinícola, dependiente de la Secretaría de Agricultura del Ministerio de Producción.

