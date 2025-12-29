Más que lluvia, fue un chispeo de billetes: la verdad sobre el aparatoso siniestro en Albardón

La camioneta que cayó al canal y en la que viajaba una pareja junto a su hija de 8 años, esta mañana aún estaba a orillas del canal. De ese vehículo volaron los billetes.

Un fuerte accidente y gran cantidad de billetes que volaron por los aires. Esa fue la noticia que trascendió este domingo por la noche tras el siniestro ocurrido en la intersección de las calles Italia y Santiago del Estero, en el departamento Albardón. Allí, dos vehículos colisionaron y, según se informó inicialmente, una gran cantidad de dinero quedó esparcida por la zona. Si bien las primeras crónicas de medios locales hablaban de unos $15.000.000 distribuidos tras el impacto, fuentes vinculadas a la investigación aclararon posteriormente que el monto fue considerablemente menor.

De acuerdo a esa información, el hombre efectivamente transportaba esa suma, pero dentro de un bolso. No obstante, llevaba sueltos alrededor de $100.000 en billetes de baja denominación dentro del vehículo, los cuales salieron despedidos como consecuencia del choque.

El siniestro, que terminó con el vuelco de uno de los rodados, involucró a un automóvil Chevrolet Agile conducido por un hombre de apellido Carrizo, quien viajaba acompañado por su esposa. El otro vehículo era una camioneta marca Raile, en la que se trasladaba el dinero y que era conducida por un hombre de apellido Luna, de 41 años, quien circulaba junto a su esposa y su hija de 8 años por calle Italia, de Este a Oeste.

El impacto se produjo en la intersección con calle Tucumán, cuando el auto colisionó contra la puerta del acompañante del lado derecho de la camioneta. A raíz del choque, el vehículo de mayor porte comenzó a girar, impactó contra un pilar que sostenía cables de energía eléctrica y un sistema de fibra óptica, y terminó volcando dentro del zanjón.

Tras el hecho, la ocupante del Chevrolet fue trasladada al Hospital Rawson, donde recibió asistencia médica y posteriormente fue dada de alta. En tanto, los ocupantes de la camioneta también fueron llevados a ese centro de salud y luego derivados a una clínica privada, donde permanecen internados en observación.

Según las primeras informaciones, Luna trasladaba el dinero producto de la venta de un vehículo. Los billetes permanecieron dentro del bolso, que el hombre logró recuperar tras el siniestro. De hecho, desde la UFI de Delitos contra la Propiedad informaron a Tiempo de San Juan que no existe ninguna denuncia por faltante de dinero.

Una esquina peligrosa

Este lunes, en la mañana siguiente al accidente, mientras las empresas trabajaban en la reparación del cableado y la camioneta aún permanecía a la vera del canal, vecinos del lugar advirtieron que se trata de una esquina altamente peligrosa, escenario de numerosos accidentes previos.

Según relataron, la calle Italia fue pavimentada recientemente, lo que incrementó la velocidad de los vehículos que circulan por la zona. A esto se suma el intenso tránsito de camiones que transportan materiales, principalmente vinculados a los cultivos de vid y a productos de bodegas cercanas, lo que agrava aún más la situación.

La cercanía de la calzada con el canal y la estrecha banquina representan riesgos adicionales en esta intersección. Por este motivo, la mayoría de los vecinos solicitó la colocación de semáforos o lomos de burro, con el objetivo de prevenir futuros siniestros y evitar tragedias en el lugar.