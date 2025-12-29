Condenaron a prisión en suspenso al agricultor de Rawson que acosó y abusó de un adolescente

Después de dos meses y medio de su detención, condenaron al joven comerciante de Rawson que acosó mediante chat (Tinder) y abusó de un adolescente. En principio lo acusaban de delitos graves, pero reajustaron la calificación y el imputado finalmente aceptó un juicio abreviado a través del cual lo condenaron a la pena de 3 años de prisión en suspenso.

Delitos contra menores La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito

A partir de ese acuerdo, las partes resolvieron dejar de lado las figuras más gravosas que pesaban sobre el imputado y avanzar con una recalificación que encuadró los hechos como grooming y abuso sexual por aprovecharse de la inmadurez sexual es un delito contra la integridad sexual (estupro) contra un adolescente de 15 años. Esa modificación fue clave para arribar a un juicio abreviado, instancia en la que el comerciante Antonio Guillermo Más reconoció su responsabilidad penal y aceptó la condena propuesta. El hombre llegó a la audiencia en calidad de detenido

En ese marco, el fiscal Roberto Mallea, de la UFI ANIVI, y los abogados defensores Claudio Vera y Alejandra Iragorre coincidieron en que la prueba reunida permitía sostener esas dos imputaciones, en función de los mensajes hallados en el celular del menor, el intercambio de imágenes y el relato del adolescente sobre el encuentro que mantuvo con el acusado en su vivienda de Rawson. De ese modo, descartaron avanzar con la acusación original por corrupción de menores y otros delitos que preveían penas más severas.

El acuerdo fue presentado este lunes 29 de diciembre por la mañana en una audiencia realizada en Tribunales, donde el juez de garantías Roberto Montilla analizó los términos del convenio y resolvió homologarlo. Así, refrendó la pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional, lo que implica que el condenado no irá a la cárcel.

Como parte de la sentencia, el comerciante deberá cumplir una serie de reglas de conducta, entre ellas la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima y su entorno, la obligación de fijar domicilio, someterse al control del Patronato de Liberados y cumplir con los tratamientos que disponga la Justicia. El incumplimiento de estas condiciones podría derivar en la revocación del beneficio.

Todo estalló el domingo 5, después de que la mujer descubriera que el adolescente se había citado con un hombre mucho mayor que él y que éste lo había llevado a su casa. Ese fue el principio. También le revisó el celular y encontró chats entre su hijo de 15 años y ese hombre apodado “Tony”.

Las conversaciones eran aberrantes porque el hombre sabía que se trataba de un menor y aun así le envió mensajes para seducirlo, otros de fuerte contenido sexual y fotos de desnudos y masturbándose. Incluso le pedía al chico que se fotografiara para él.

El adolescente reveló que mantenía esas comunicaciones con el hombre desde el 20 de junio último y contó que el domingo pasado se había visto con él. Dijo que el tal “Tony” lo pasó a buscar en una camioneta blanca por la esquina de las calles España y Las Heras, y que fueron a su casa, en Rawson. Allí reveló que se trató de un encuentro sexual.