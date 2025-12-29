El funcionario de Sarmiento señalado de estafador y hacerse pasar por abogado, se salvó de la condena pagando $5.000.000

En un giro sorpresivo de la causa judicial que investiga a Martín Alejandro Fernández Monfort , ex director administrativo de la Municipalidad de Sarmiento, el funcionario logró evitar una condena penal tras acordar con la Fiscalía el pago de 5.000.000 de pesos , suma que ya fue abonada y que derivó en su sobreseimiento por el delito que se le atribuía ante el juez Sergio López Martí.

La causa, i niciada formalmente en junio pasado por presunta estafa , tiene su origen en una denuncia presentada por una vecina de Sarmiento, quien aseguró que Fernández Monfort, conocido en el ámbito local como “el doctor”, se presentó ante ella como abogado y se ofreció a gestionar un juicio sucesorio por los bienes de su difunto esposo. Según la presentación judicial, el acusado habría recibido pagos en concepto de honorarios y gastos de trámite, sin que ninguna gestión legal se efectuara realmente.

Fuentes judiciales consignaron que la denunciante aportó capturas de conversaciones y documentación que acreditaban haber entregado dinero a Fernández Monfort por la supuesta realización del trámite. No obstante, al requerir información ante el Juzgado de Paz de Sarmiento y otros organismos del Poder Judicial de San Juan, la mujer constató que no existía expediente alguno relacionado con su caso. Tampoco se encontró constancia de matrícula profesional que habilitara al funcionario a ejercer como abogado; según registros oficiales, solo cursó una fracción de la carrera de Derecho y carece de título habilitante.

Tras la formalización de cargos por estafa, la defensa y la Fiscalía acordaron un componente económico reparatorio que permitió a Fernández Monfort realizar un pago único de cinco millones de pesos. La transferencia se concretó y se elevó ante el juzgado como parte del procedimiento de reparación integral del daño, lo que posibilitó que el juez López Martí dispusiera el sobreseimiento del ahora exfuncionario.

Hasta el momento, no se han divulgado pronunciamientos oficiales por parte del Municipio de Sarmiento o de la defensa de Fernández Monfort sobre el desenlace judicial ni sobre eventuales acciones administrativas internas que puedan derivarse de esta causa.