Imputaron de estafa al funcionario de Sarmiento que decía ser abogado y es acusado de embaucar a una mujer

El funcionario político del municipio de Sarmiento que se presentaba como abogado y que es acusado de sacarle dinero a una mujer de ese departamento por un juicio sucesorio, quedó imputado del delito de estafa. La damnificada es una viuda que buscaba obtener la declaración de herederos en favor de sus hijos y suyo, y que después de cinco años descubrió que el supuesto letrado no había hecho ningún trámite.

Martín Alejandro Fernández Monfort compareció este jueves ante el juez de garantías Sergio López Marti luego de la frustrada audiencia de abril último, ocasión en que no se presentó a raíz de que protagonizó un vuelco en la ruta 40 . El joven dijo que es “empleado administrativo de la planta política” de Sarmiento, pero ocupa u ocupaba el cargo titular de la Dirección Administrativa de la municipalidad. También admitió que solo detenta el título secundario, pese a que en algunos actos municipales se lo presentaba como “doctor”, dado que decía ser abogado.

image.png El fiscal Nicolás Alvo, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas

Así lo conocían muchos mediaguinos. De hecho, trabajaba como asesor jurídico, expuso el fiscal Nicolás Alvo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas durante la audiencia de formalización realizada este jueves. En ese entonces, una mujer de apellido Morales recurrió a él para que iniciara el juicio sucesorio por su casa y otros bienes tras la muerte de su esposo en 2018.

En julio de 2019, Fernández Monfort prometió iniciar el expediente en la Juzgado de Paz de Sarmiento y le pidió el acta de defunción, los certificados de nacimiento de los hijos, el acta de matrimonio y otros papeles, según la denuncia. Además, fijó como honorarios la suma de 24 mil pesos, que la mujer pagó en cuatro cuotas hasta septiembre de 2019, agregó. Algunas de esas transferencias fueron a la cuenta de la pareja de supuesto abogado.

image.png El abogado Joaquín Moine, el defensor.

La denunciante aseguró que dejó todo en manos del “doctor”, pero el tiempo pasó y no obtuvo respuesta. Siempre que le llamaba éste le respondía que evasivas y con promesas de que pronto iba a salir la resolución judicial. Hasta le pidió dinero para los edictos.

El fiscal Alvo leyó algunos mensajes que intercambiaron con la denunciante y en los cuales éste le decía que todo marchaba bien. “En un mes más”, le respondía, entre muchas conversaciones que demostrarían que Fernández Monfort engañó y le siguió mintiendo hasta 2024.

image.png El imputado frente al juez.

La mujer se cansó al no tener respuesta y contrató otro abogado para que se ocupara de su caso. Ese letrado fue el que confirmó que no había ningún expediente por un juicio sucesorio en el Juzgado de Paz en Sarmiento. También constató que Fernández Monfort no figuraba como matriculado en el Foro de Abogados de San Juan.

Eso derivó en la denuncia penal en la UFI en enero último por parte de la mujer y su letrado. El fiscal Alvo realizó las primeras averiguaciones y reunió elementos que respaldan las sospechas, además pidieron informes a las universidades de San Juan y solo hay constancias de que el funcionario de Sarmiento cursó solo el 19 por ciento de las materias de la carrera de abogacía.

image.png El juez Sergio López Marti.

Por todo esto pidió que se le impute el delito de estafa y solicitó un plazo de 8 meses de investigación. El abogado Joaquín Moine, el defensor, no se opuso a la investigación, pero objetó el tiempo. Finalmente, el juez del caso aceptó la petición del fiscal y dio por habilitada la causa, a la vez que dispuso que Martín Alejandro Fernández Monfort no se acerque ni cometa actos turbatorios contra la denunciante.