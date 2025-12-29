Albardón aprobó otra ampliación de su parque industrial y se convierte en un gigante en el país

Vista del Parque Industrial de Albardón, que tras una nueva ampliación alcanzará más de 1.300 hectáreas y se posicionará como el más grande del país por superficie.

Albardón acaba de dar un paso que lo coloca en otra liga. El municipio aprobó una nueva ampliación de su Parque Industrial que lo llevará a ocupar 1.350 hectáreas, una dimensión que no tiene antecedentes en el país y que lo consolida como el mayor polo industrial de la Argentina en cantidad de hectáreas.

El intendente Juan Carlos Abarca confirmó a Tiempo de San Juan que se anexó un predio de 500 hectáreas a las 750 existentes, con lo cual la superficie total del Parque Industrial superará las 1.300 hectáreas. En términos gráficos, se trata de una extensión equivalente a más de 1.800 canchas de fútbol profesionales juntas, todas destinadas exclusivamente a la producción y al trabajo industrial.

Por su superficie, el predio sanjuanino superará al principal polo industrial del país, el Parque Industrial Pilar que tiene 920 hectáreas, y también a los dos importantes que le siguen: el Polo Industrial Ezeiza, que cuenta con 360 hectáreas operativas y al Polo 52 de Córdoba, con 138 hectáreas.

Un crecimiento sostenido

El proyecto ha avanzado en etapas aceleradas. Originalmente, el parque industrial Albardón creado en el año 2010 contaba con 250 hectáreas, desbancando al más grande de San Juan en ese entonces, el parque industrial de Chimbas.

El año pasado, con la llegada del proyecto minero Josemaría -hoy convertido en Vicuña por la unión de Josemaria con Filo del Sol- se concretó una primera ampliación de 500 hectáreas, elevando el total a 750. Ahora, antes de terminar el 2025, el intendente Abarca confirmó que se han sumado otras 500 hectáreas ubicadas enfrente del predio actual, al Oeste cruzando la ruta, completando así la ambiciosa cifra de 1.350 hectáreas.

“Este crecimiento responde a una fuerte demanda de lotes de gran tamaño, especialmente por parte del sector minero”, indicó el jefe comunal. A diferencia de otros centros industriales del país, el predio de Albardón ofrece dimensiones necesarias para la logística de gran escala.

Respaldo legal e infraestructura

La ampliación ya es un hecho desde el punto de vista administrativo. Según informó Abarca, la ordenanza ya ha sido aprobada por el Concejo Deliberante y promulgada por el Ejecutivo Municipal.

En cuanto a la infraestructura, dijo que el parque fue diseñado con una visión a largo plazo, proyectada a más de 100 años. Entre sus características principales destacan:

Calles de gran amplitud: Aperturas de 30 metros de ancho para facilitar el giro y la circulación de camiones de gran porte.

Modernización lumínica: Para este año está previsto el recambio de todo el sistema de sodio por tecnología LED, buscando eficiencia y ahorro energético.

Servicios básicos: La nueva zona de expansión ya cuenta con todos los servicios, incluso la factibilidad eléctrica en la puerta del predio.

El motor minero y empresarial

El parque tiene una orientación netamente minera, industrial y de servicios. Abarca informó que ahora cuenta con más de 20 empresas instaladas o que han firmado sus convenios de instalación o compra de terrenos, todas ligadas al sector minero, industrial y de servicios.

Un ejemplo del interés que despierta el predio es la minera Vicuña –Joint Venture entre Lundin y BHP) que además de alquilar el predio que dejó liberado Veladero (Barrick y Shandong Gold), adquirió un lote de 85 hectáreas en la segunda ampliación del predio, sumándose a otras firmas que ya operan o están en proceso de construcción.

En noviembre pasado Tiempo de San Juan informó también la novedad del desembarco de dos empresas provenientes del Clúster Berazategui, una zona industrial bonaerense poderosa del país. En efecto, firmaron la compra de lotes las empresas Talleres Rosato, que fabrica máquinas y equipos industriales de gran porte; y Coardel, que se dedica a la fabricación de piezas de caucho, termoplásticos y poliuretano.

Abarca recordó que el parque industrial fue pensado originalmente en el año 2009 y concretada su inauguración en el 2010. Este complejo productivo se destaca por ser de carácter estrictamente municipal, a diferencia de otros parques mixtos o provinciales. Con esta nueva ampliación, Albardón no solo busca liderar en extensión, sino también consolidarse como el centro neurálgico de servicios para la minería en la región, ofreciendo espacios para grúas, contenedores y logística especializada.