Entre promesas, redefiniciones y falta de fondos: qué pasó con los parques industriales de San Juan

En Angaco, durante la gestión del exintendente Carlos Maza Peze se expropió un terreno para el parque industrial, pero debido a problemas administrativos se perdió la titularidad. La situación fue revertida a fines de 2024, cuando el actual intendente José Castro logró concretar la expropiación. Actualmente se están evaluando propuestas de empresas extranjeras interesadas en instalarse en ese predio.

En San Martín, el parque industrial fue inaugurado el 7 de diciembre de 2011 tras recibir aportes no reintegrables del gobierno nacional en dos oportunidades. Cuenta con una superficie de 26 hectáreas y está ubicado en la intersección de las avenidas Sarmiento y Belgrano. En la actualidad, el terreno se encuentra sin actividad industrial. Parte de ese predio ha sido destinado a otros usos: tres hectáreas para un hospital, una para una cooperativa, y el resto será utilizado en un futuro loteo habitacional. La intendenta Analía Becerra indicó que están analizando alternativas para nuevos emplazamientos, aunque aclaró que no es una prioridad avanzar en otra expropiación.

En Iglesia, la gestión actual anunció un Parque Industrial Minero. El predio cuenta con 400 hectáreas y está ubicado en el cruce de las rutas 150 y 410, que conducen a los proyectos mineros Veladero y Josemaría. La obra es financiada a través del fideicomiso minero y se encuentra en su etapa final de construcción. Sin embargo, el parque aún no puede iniciar actividades porque no dispone de los certificados de factibilidad de servicios. En particular, aún no tiene conexión de agua, ya que esto depende del acueducto El Tambillo, cuya ejecución está a cargo de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).

El parque de 9 de Julio posee una superficie de 42 hectáreas. Fue creado con el objetivo de albergar la fábrica solar provincial, que más tarde fue reubicada en Pocito. Actualmente, el predio se encuentra sin uso. No se obtuvo información oficial actualizada del municipio.

En Jáchal, el parque industrial fue creado en 2011 y tiene 29 hectáreas. Funcionó hasta 2016, albergando una planta clasificadora de semillas. Desde entonces, permanece sin actividad.

En total, la provincia de San Juan cuenta con nueve parques industriales, de los cuales cuatro están operativos: los dos de carácter provincial y los parques municipales de Albardón y Pocito. Los restantes cinco no registran actividad o se encuentran en etapas preliminares de desarrollo.