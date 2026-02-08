domingo 8 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Temporada de ruta

Bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el Homenaje al Ciclista

La Federación Ciclista Sanjuanina informó la decisión en un comunicado tras consultar a las autoridades del Huracán Cicles Club, organizador de la prueba

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La temporada de ruta 2025/2026 ha vuelto a sufrir una alteración en su calendario y en esta oportunidad es por la falta de inscriptos en el Homenaje al Ciclista, prueba que debía celebrarse este domingo organizada por el Huracán Cicles Club.

Lee además
Miguel Merentiel comandará el ataque de Boca frente a Vélez.
Liga Profesional

Boca, en el regreso de Merentiel, tendrá una peligrosa visita al Fortín
Cuti Romero se perderá los próximos cuatro partidos de su equipo en la Premier League.
Al freezer

Cuti Romero, sancionado con dureza tras su brutal planchazo a Casemiro

Precisamente desde esta entidad compartieron en la noche del sábado un comunicado anunciado la suspensión de la carrera por suelo santaluceño.

image

La Federación Ciclista Sanjuanina, minutos después y a través de sus redes, se hizo eco de la decisión tomada por los organizadores y daba por suspendida la prueba y dejó a la vista de todos su intención de acompañar a una futura reprogramación de la misma.

image
Temas
Seguí leyendo

Super Bowl 2026: New England Patriots vs. Seattle Seahawks, la revancha del duelo que cambió la historia de la NFL

Copa Davis: Argentina perdió 3-2 ante Corea del Sur y deberá jugar el repechaje para no descender

Del fútbol al show global: "Chiqui" Tapia viajó a EE.UU. y se codeó con estrellas en la previa del Super Bowl

Tigre dio el golpe en el Monumental y goleó a River en una noche para el recuerdo

Racing se sacó la mufa en Avellaneda y festejó su primer triunfo del año

Flojo arranque de Los Pumas en el Seven de Perth

El insólito enojo de un periodista por lo que cobra Franco Colapinto: "Por salir último"

San Martín mira de reojo el calendario de la Primera Nacional y el choque por Copa Argentina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cuti Romero se perderá los próximos cuatro partidos de su equipo en la Premier League.
Al freezer

Cuti Romero, sancionado con dureza tras su brutal planchazo a Casemiro

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Balearon a un adolescente en el barrio Malimán y hubo un intento de fuga
Investigación

Balearon a un adolescente en el barrio Malimán y hubo un intento de fuga

Una finca enmarcada por el Pie de Palo con quincho, pileta y recorrido por los parrales para aprender video
Tiempo de Verano en SJ

Una finca enmarcada por el Pie de Palo con quincho, pileta y recorrido por los parrales para aprender

Aseguran que habrá una juntada therian en Albardón y estallaron las redes
Inesperada tendencia

Aseguran que habrá una juntada "therian" en Albardón y estallaron las redes

Detienen a un reconocido ladrón de San Juan e implicado a una banda criminal dedicada a desvalijar casas
No aprende

Detienen a un reconocido ladrón de San Juan e implicado a una banda criminal dedicada a desvalijar casas

Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

Te Puede Interesar

Luis Guevara, compartiendo su arte con su querido Caucete.
Talento nuestro

El arte de Luis Guevara llena de color e identidad los rincones de Caucete

Por Jorge Balmaceda Bucci
Bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el Homenaje al Ciclista
Temporada de ruta

Bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el Homenaje al Ciclista

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo video
Videonota

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo

Detienen al Cholo y al Tri por una brutal gresca a tiros y pedradas en Chimbas
Judiciales

Detienen al "Cholo" y al "Tri" por una brutal gresca a tiros y pedradas en Chimbas

La noche en que una pelea de chicos desencadenó un asesinato en una sala de videojuegos en Villa Krause
Historias del Crimen

La noche en que una pelea de chicos desencadenó un asesinato en una sala de videojuegos en Villa Krause