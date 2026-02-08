Bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el Homenaje al Ciclista

La temporada de ruta 2025/2026 ha vuelto a sufrir una alteración en su calendario y en esta oportunidad es por la falta de inscriptos en el Homenaje al Ciclista, prueba que debía celebrarse este domingo organizada por el Huracán Cicles Club.

Precisamente desde esta entidad compartieron en la noche del sábado un comunicado anunciado la suspensión de la carrera por suelo santaluceño.

image La Federación Ciclista Sanjuanina, minutos después y a través de sus redes, se hizo eco de la decisión tomada por los organizadores y daba por suspendida la prueba y dejó a la vista de todos su intención de acompañar a una futura reprogramación de la misma. image

