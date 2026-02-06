viernes 6 de febrero 2026

Video

El insólito enojo de un periodista por lo que cobra Franco Colapinto: "Por salir último"

El periodista apuntó contra el sueldo del piloto argentino en la Fórmula 1 y sus dichos generaron una fuerte reacción en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
https___thumbs.vodgc.net_1-14-wplNX51770344616356-1770345325

Esteban Mirol quedó en el centro de la escena digital tras publicar un mensaje en sus redes sociales que no pasó desapercibido. El periodista cuestionó públicamente a Franco Colapinto y abrió una discusión que rápidamente se viralizó, poniendo el foco en el salario del piloto argentino en la Fórmula 1 y la comparación con los ingresos de otras profesiones en el país.

video: asi es el duro entrenamiento de colapinto de cara al 2026
Fórmula 1

Video: así es el duro entrenamiento de Colapinto de cara al 2026
Colapinto tuvo su primera salida a pista con el nuevo Alpine.
Fórmula 1

Colapinto voló en Barcelona: podio y buenas sensaciones con el Alpine 2026

Sin rodeos, Mirol apuntó contra lo que, según su mirada, representa el mensaje que deja el deporte de elite. En su publicación, criticó que Colapinto perciba alrededor de un millón de dólares por temporada y lo contrastó con la realidad de profesionales formados en universidades argentinas, como médicos o contadores, cuyos ingresos mensuales distan ampliamente de esas cifras.

En el mismo descargo, el periodista también se refirió al riesgo que implica competir en la máxima categoría del automovilismo, aunque relativizó ese argumento con una frase que terminó de encender la polémica: sostuvo que vivir en la Argentina ya conlleva un riesgo constante, aun sin subirse a un monoplaza de Fórmula 1.

Las repercusiones no tardaron en llegar. En cuestión de horas, el mensaje generó una fuerte grieta en redes sociales. Si bien algunos usuarios avalaron los dichos de Mirol con aplausos virtuales, la mayoría salió a defender al joven piloto argentino, hoy parte de la estructura de Alpine, y cuestionó duramente la comparación planteada por el comunicador.

Entre los comentarios más repetidos, muchos destacaron el valor simbólico de Colapinto en un deporte históricamente inaccesible para el país y remarcaron que la Fórmula 1 cuenta con apenas 22 pilotos en todo el mundo. Otros señalaron que el problema no radica en lo que gana un deportista de elite, sino en los bajos salarios que perciben médicos, docentes y jubilados.

Más allá del debate, trascendió que el salario de Colapinto estaría entre los más bajos de la categoría. Según estimaciones no oficiales, el argentino cobraría entre 500 mil y un millón de dólares anuales, una cifra muy inferior a la de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien rondaría los 12 millones por temporada.

Así, una publicación en Instagram terminó reavivando una discusión de fondo: el valor del deporte de alto rendimiento, las desigualdades salariales y el impacto simbólico de representar al país en la elite mundial. Si querés, puedo hacer una versión más corta para web, una nota de opinión o un recuadro con datos de salarios en la F1.

El video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2019912313772322986&partner=&hide_thread=false

