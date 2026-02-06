viernes 6 de febrero 2026

Un día antes de salir del Penal de Chimbas le mostró sus partes íntimas a una penitenciaria: lo multaron con $15.000

El condenado es un reincidente en este tipo de delitos. En 2025 lo condenaron por exhibiciones contra una menor y ya contaba con otra pena de 8 años de cárcel.

Por Redacción Tiempo de San Juan
A Celiz le quedaba un día para salir del penal de Chimbas tras cumplir una pena por exhibiciones obscenas en perjuicio de una menor. Decidió “despedirse” de una penitenciaria mostrándole sus partes íntimas.&nbsp;

A Celiz le quedaba un día para salir del penal de Chimbas tras cumplir una pena por exhibiciones obscenas en perjuicio de una menor. Decidió "despedirse" de una penitenciaria mostrándole sus partes íntimas. 

A Miguel Ángel Celiz le quedaba un día para salir del penal de Chimbas tras cumplir una pena de 8 meses de prisión efectiva por el delito de exhibiciones obscenas en perjuicio de una menor, y fiel a su estilo machista decidió “despedirse” de una penitenciaria -cuando ella hacía recorridas como centinela- mostrándole sus partes íntimas. Creyó que iba a zafar, pero la víctima lo denunció en UFI CAVIG mostrando su malestar, no iba a soportar esa clase de tratos.

A Celiz lo detuvieron y tras estar un par de días preso, este viernes tuvo la audiencia en su contra. La ayudante fiscal Silvina Zogbe de UFI CAVIG le dio a conocer el hecho al juez de Garantías, Eugenio Barbera, y solicitó que se le impute el delito de exhibiciones obscenas.

Cabe destacar que en el Código Penal establece que a las personas mayores que son reincidentes en este tipo de delitos se le dicta una multa, sino este tipo de casos se arreglan en el juzgado de faltas como una contravención. En este tipo de delitos, si la víctima es menor, si recae condena (por tal razón la pen de 8 meses dictada en julio de 2025, causa que fue instruida en UFI ANIVI).

Celiz en la audiencia no dijo nada. Prefirió no declarar ante el magistrado, de igual forma admitió la acusación de la Fiscalía y por tal razón solo pagará su delito con una multa de tan solo 15.000 pesos.

