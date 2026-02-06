Kicillof mueve fichas a nivel nacional: quién será su armador en San Juan

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, comienza poco a poco a armarse a nivel nacional, con el objetivo de construir una incipiente candidatura a presidente para las elecciones del 2027. En este contexto, se encuentra en plena expansión de su agrupación, llamada Movimiento Derecho al Futuro (MDF), hacia las provincias. San Juan no es la excepción.

Según consignan los medios nacionales, el elegido para instalar a Kicillof en San Juan es Juan Pablo Gómez. Es secretario de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), es referente de la agrupación IDEAS en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y un hombre muy cercano al exgobernador de la provincia, José Luis Gioja.

Si bien la información por el momento es meramente peronista, Gómez viene dando señales de una cercanía muy grande con Kicillof y su entorno. En noviembre del 2025, Gómez mantuvo una reunión con Axel Kicillof, cuando fue invitado a participar del acto de renovación de autoridades de la JUP de la provincia de Buenos Aires. En esa oportunidad, el dirigente sanjuanino integró la mesa de autoridades y se ubicó en un lugar destacado, muy cerca del gobernador bonaerense.

image El encuentro de noviembre pasado.

Hace apenas una semana, Gómez se reunió con uno de los cabecillas de Kicillof. El sanjuanino estuvo con Andrés “Cuervo” Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. El mismo funcionario publicó en sus redes sociales que esa mesa de diálogo fue con el objetivo de dialogar sobre la situación política y avanzar en la construcción de una alternativa amplia y federal al gobierno de Milei”.

Lo cierto es que, mientras se define la situación del Partido Justicialista de Buenos Aires, Kicillof empieza a sentar las bases de la expansión de su movimiento. Como centro de todo estarán los gobernadores peronistas Ricardo Quintela, de La Rioja; Gildo Insfrán, de Formosa; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego y Sergio Ziliotto, de La Pampa. En el resto de los territorios donde no gobierna el peronismo, el bonaerense realiza una estrategia parecida a la que lleva adelante en San Juan.

Kicillof, a punto de estar al frente del PJ bonaerense

Kicillof se encamina a convertirse en el próximo presidente del PJ bonaerense, en el marco de un acuerdo político entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el sector que responde al cristinismo. En las últimas horas se aceleraron las reuniones con el objetivo de alcanzar un esquema de consenso antes del cierre de listas partidarias previsto para el próximo domingo.

En paralelo a ese entendimiento general en torno a la figura de Kicillof, aún resta definir la integración del Consejo del partido, donde continúan las negociaciones. Por lo pronto, habría consenso para que la vicepresidencia primera quede en manos de la vicegobernadora Verónica Magario, mientras que la vicepresidencia segunda y la Secretaría General quedarían para dirigentes del cristinismo o figuras cercanas a ese espacio.