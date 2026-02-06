Pese a la caída del consumo, se sostiene la demanda de locales en el centro: los motivos

La actividad comercial de la provincia se encuentra golpeada por la caída del consumo en el país; sin embargo, esta situación no está afectando tanto la demanda o rotación de locales comerciales en el centro. De acuerdo con el Colegio de Corredores Inmobiliarios, esto se debe a dos motivos: la ubicación estratégica como zona comercial y la esperanza en la reactivación de proyectos mineros a futuro.

Los indicadores de las cámaras comerciales de la provincia y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señalan un declive constante del consumo que se sostiene mes a mes. No obstante, el centro sanjuanino continúa con una alta ocupación de locales y una rotación de negocios dinámica. “Si el precio está bien fijado de acuerdo al mercado, un local comercial en el centro no suele pasar más de un mes desocupado”, comentó Leonardo Pérez Tinto, vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, a Tiempo de San Juan.

Los problemas surgen, según Pérez Tinto, cuando los precios de los arrendamientos no están acordes al mercado, lo que dificulta el alquiler rápido de un salón; como sucedió por ejemplo en calle Mendoza, donde se pudieron observar varios locales vacíos durante algunos meses.

El dirigente agregó que la zona de la peatonal sanjuanina tiene un 100% de ocupación y, en solamente 24 horas, un propietario con un local desocupado logra obtener un nuevo inquilino. “Cuando un local se libera en puntos estratégicos como la Peatonal Rivadavia, la demanda es inmediata”, señaló. La autoridad resaltó que el centro continúa siendo una zona estratégica para el comercio y muchos todavía quieren instalarse en esa área tan codiciada. “Muchos comerciantes prefieren mantener sus locales, incluso operando a pérdida durante algunos meses, para no perder su ubicación en la 'zona más caliente' de San Juan, ya que saben que una vez que dejan el local, es muy difícil recuperarlo”.

Otro factor que mantiene la demanda es la expectativa en la reactivación de la minería. “Existe una esperanza puesta en los proyectos mineros, como Josemaría, cuya licitación de ruta ya ha generado un movimiento más firme”, manifestó. Consideró que la activación de yacimientos tendrá un efecto en la economía, lo que eventualmente puede derivar en una recuperación del consumo. "Por ahí prefieren cerrar otras sucursales o achicar otro tipo de gastos antes que perder esa sede”.

Actualmente, el precio de los alquileres en la peatonal oscila entre $60.000 por metro cuadrado (locales grandes) y $75.000-$80.000 (locales chicos de aproximadamente 50 m²). En calle Tucumán, los valores rondan entre $40.000 y $45.000 el metro cuadrado, mientras que en General Acha se ubican entre $35.000 y $40.000 el metro cuadrado.