¿La maldición de calle Mendoza? Los locales sin inquilinos todavía preocupan a un tramo hipercomercial de San Juan
Aunque el centro mantiene altos niveles de ocupación, la zona comprendida entre calles Laprida y Rivadavia muestra un movimiento que inquieta. Hay cierres recientes, refacciones en pausa y alquileres que no terminan de concretarse. La palabra de referentes y los precios de los locales por mes.
Un tramo clave de calle Mendoza -entre Laprida y Rivadavia- volvió a encender alertas entre comerciantes y corredores inmobiliarios. En pleno microcentro sanjuanino, una zona históricamente muy demandada para alquilar, se observa un número inusual de locales vacíos y cambios de inquilinos en pocos meses.
Durante mediados de noviembre, un relevamiento de Tiempo de San Juan registró al menos cuatro locales desocupados en esa cuadra. Dos de ellos, ubicados sobre la vereda Oeste cerca de Rivadavia, exhibían carteles de alquiler. Enfrente, el inmueble que ocupó Costumbres Argentinas sigue sin actividad y, a pocos metros, otro local permanece con la persiana baja. Además, otros dos se encuentran en etapa de refacción mientras esperan nuevos inquilinos.
Según explicó a este medio Leonardo Pérez Tinto, vicepresidente del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan, lo que ocurre en ese tramo no se repite en otras calles del microcentro.
"La única cuadra que ha sufrido un recambio muy importante fue esa. Han renovado seis o siete locales", señaló sobre lo ocurrido en 2025.
El movimiento responde, en parte, al bajo consumo que afectó a inquilinos de larga data, y también a un factor clave como los tiempos del alquiler, indicó. Locales que se vacían en octubre o noviembre suelen permanecer desocupados hasta enero o febrero, porque las refacciones y la puesta a punto impiden abrir a tiempo para las fiestas, la temporada de mayor ventas.
El precio de un metro codiciado
El valor del metro cuadrado en esa cuadra ronda entre $20.000 y $25.000, lo que ubica a algunos alquileres cerca de $1.800.000 mensuales en locales de unos 90 m², afirmaron referentes a este diario.
Aun así, no se atribuye exclusivamente a los precios el fenómeno. Varias firmas cerraron por caída de ventas y no por aumentos drásticos en los alquileres, dieron a conocer desde el sector comercial.
Qué pasó con los locales que ya se ocuparon
El panorama comenzó a moverse a fines de agosto. En ese momento se confirmó el arribo de una financiera, que ya opera en uno de los locales cercanos a Laprida.