lunes 17 de noviembre 2025

Mercado inmobiliario

¿La maldición de calle Mendoza? Los locales sin inquilinos todavía preocupan a un tramo hipercomercial de San Juan

Aunque el centro mantiene altos niveles de ocupación, la zona comprendida entre calles Laprida y Rivadavia muestra un movimiento que inquieta. Hay cierres recientes, refacciones en pausa y alquileres que no terminan de concretarse. La palabra de referentes y los precios de los locales por mes.

Por David Cortez Vega
Un tramo clave de calle Mendoza -entre Laprida y Rivadavia- volvió a encender alertas entre comerciantes y corredores inmobiliarios. En pleno microcentro sanjuanino, una zona históricamente muy demandada para alquilar, se observa un número inusual de locales vacíos y cambios de inquilinos en pocos meses.

Durante mediados de noviembre, un relevamiento de Tiempo de San Juan registró al menos cuatro locales desocupados en esa cuadra. Dos de ellos, ubicados sobre la vereda Oeste cerca de Rivadavia, exhibían carteles de alquiler. Enfrente, el inmueble que ocupó Costumbres Argentinas sigue sin actividad y, a pocos metros, otro local permanece con la persiana baja. Además, otros dos se encuentran en etapa de refacción mientras esperan nuevos inquilinos.

Según explicó a este medio Leonardo Pérez Tinto, vicepresidente del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan, lo que ocurre en ese tramo no se repite en otras calles del microcentro.

"La única cuadra que ha sufrido un recambio muy importante fue esa. Han renovado seis o siete locales", señaló sobre lo ocurrido en 2025.

El movimiento responde, en parte, al bajo consumo que afectó a inquilinos de larga data, y también a un factor clave como los tiempos del alquiler, indicó. Locales que se vacían en octubre o noviembre suelen permanecer desocupados hasta enero o febrero, porque las refacciones y la puesta a punto impiden abrir a tiempo para las fiestas, la temporada de mayor ventas.

El precio de un metro codiciado

El valor del metro cuadrado en esa cuadra ronda entre $20.000 y $25.000, lo que ubica a algunos alquileres cerca de $1.800.000 mensuales en locales de unos 90 m², afirmaron referentes a este diario.

Uno de los inmuebles en refacción de la vereda Este, ya alquilado.

Uno de los inmuebles en refacción de la vereda Este, ya alquilado.

Aun así, no se atribuye exclusivamente a los precios el fenómeno. Varias firmas cerraron por caída de ventas y no por aumentos drásticos en los alquileres, dieron a conocer desde el sector comercial.

Qué pasó con los locales que ya se ocuparon

El panorama comenzó a moverse a fines de agosto. En ese momento se confirmó el arribo de una financiera, que ya opera en uno de los locales cercanos a Laprida.

A principios de septiembre llegó otra novedad. La Cumbre Mayorista ocupará el histórico inmueble donde funcionó la pizzería Mepiache, mediante un formato express. El local había permanecido vacío casi seis meses desde su cierre en febrero.

El local donde funcionó Costumbres Argentinas sigue sin ser alquilado.

El local donde funcionó Costumbres Argentinas sigue sin ser alquilado.

En la vereda Este, sin embargo, aún quedan dos espacios sin actividad. Uno que perteneció a Costumbres Argentinas y otro que lleva semanas con la persiana baja.

