Llegan más negocios a una calle céntrica: en un mes, alquilaron dos locales codiciados

El local donde estaba Mepiache será nuevamente ocupado.

Novedades en el mercado inmobiliario de San Juan . En los últimos 30 días, un importante tramo de calle Mendoza presentó cambios que trajeron alivio al sector. El panorama muestra diferencias con respecto a meses anteriores, porque nuevos inquilinos llegaron a dos locales que estaban en alquiler en la zona comprendida entre Laprida y Rivadavia.

Un total de cuatro inmuebles permanecieron desocupados en los últimos meses. Tres se encontraban en la vereda Este y uno en frente. Este último fue el que, por años, albergó la sede céntrica de la pizzería Mepiache y cerró sus puertas en febrero pasado.

image El inmueble de calle Mendoza a pasos de Laprida, nuevamente alquilado.

Pero algunas inversiones llegaron en las últimas semanas, cuando se conoció que un local ubicado a pocos metros de calle Laprida fue alquilado. Obreros trabajan para reacondicionar el espacio a los nuevos inquilinos. Una financiera desembarcará en los próximos días, aseguraron fuentes allegadas.

Por otra parte, afirmaron que nuevos vecinos arribarán al local anteriormente ocupado por Mepiache. Durante los últimos días inspeccionaron el lugar y todo indica que las tareas de refacción se realizarán próximamente. Todavía no trascendió el negocio que se instalará.

image Ya retiraron los carteles.

Fuentes del comercio afirmaron a este diario que el microcentro peatonal registra una ocupación del 95%. Los alrededores del centro alcanzan un 85% de ocupación, expresaron.

“Hay locales vacíos, pero es por venta del local y otros porque les fue mal y tuvieron que cerrar”, indicaron referentes del sector.