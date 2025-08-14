Alquilan la casa donde funcionó Garder y piden una millonaria cifra

Importante novedad en el mercado inmobiliario, con tinte en un resonante caso judicial. La histórica casa ubicada en la esquina de 25 de Mayo y Catamarca, donde funcionaba la empresa Garder , fue puesta en alquiler . Según trascendió, piden una cifra millonaria por mes.

El inmueble, en base a una publicación de Compraensanjuan, es una amplia casa apta para todo tipo de rubro, con final de obra y todas las habilitaciones correspondientes. Según el anuncio de julio pasado en dicha página, el precio solicitado es de $2.000.000 mensuales.

La descripción menciona que la casona se encuentra en excelente estado y cuenta con estar, comedor, comedor diario, amplia cocina, baño y hall distribuidor en planta baja, además de cochera para varios vehículos, dos habitaciones de servicio con baño, jardín y parrillero. En la planta alta, la casa dispone de tres habitaciones, dos baños y balcones.

image La publicación de Compra en San Juan.

El contrato de alquiler ofrecido contempla una duración de 2 a 3 años, con reajuste trimestral según el índice IPC. La descripción del inmueble enfatiza su buena ubicación y estado de conservación.

La empresa Garder volvió a la atención pública a fines de julio, cuando el abogado Fernando Burlando llegó a San Juan para asumir la defensa de Marilina de la Fuente y Eduardo Guzmán, condenados a tres años de prisión por estafa en perjuicio de la Obra Social Provincia.

image El abogado Fernando Burlando estuvo presente en San Juan para trabajar en la causa Garder.

Durante una conferencia improvisada en un hotel céntrico, Burlando realizó declaraciones controvertidas respecto al tratamiento recibido por De la Fuente en el Servicio Penitenciario Provincial, cuestionando que fuera atendida por personal masculino. Las afirmaciones generaron consultas sobre si la fiscalía actuaría de oficio.

El fiscal coordinador Francisco Micheltorena señaló que el debido proceso se sustancia ante jueces imparciales, con reglas claras y pruebas legítimas, y advirtió que intervenciones mediáticas pueden desvirtuar la ética procesal. Por su parte, Iván Grassi remarcó que la actuación penal se basa en la ley y la prueba, y no en la escenificación ante los medios.

El caso Garder se hizo público en octubre de 2022, cuando la empresa fue denunciada por estafa por la Obra Social Provincia y su sede fue allanada por primera vez el 18 de ese mes. Desde entonces, los procesos judiciales y las recientes declaraciones mediáticas mantienen la atención sobre la empresa y su antigua sede, ahora en alquiler.