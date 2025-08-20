¡Un niño! fue el autor de la amenaza de bomba en el Centro Cívico: el audio

Una vez más, el Centro Cívico debió ser evacuado de urgencia por una amenaza de bomba y fuentes allegadas al caso confirmaron a Tiempo de San Juan que un menor estuvo detrás del revuelo. Es que el diario accedió, en exclusiva, al llamado que recibió el 911 este miércoles al mediodía y que, como consecuencia, desencadenó un importante despliegue.

Acorde se aprecia en el audio, es un niño quien realiza la comunicación con la Policía para advertir que había un artefacto explosivo. Fuentes judiciales ratificaron la información y, aunque en un principio intervino la UFI Genérica, a cargo de Ignacio Achem, abrieron la puerta para la instrucción pase a manos de la Justicia de Menores.

Por el momento, especialistas en el rastreos de comunicación, acostumbrados en los últimos meses a ir detrás de los responsables de estas falsas alarmas, trabaja para establecer desde dónde se ejecutó el llamado. Si bien aún no se sabe a ciencia cierta quién fue, lo que se puede afirmar es que se trata de un menor por la voz del audio.

El personal que se encontraba trabajando en el edificio, al igual que ciudadanos que se realizaba trámites, debió ser trasladado a la Plaza España y sus alrededores, por precaución. Finalmente, los efectivos de la Brigada de Explosivos no encontraron nada peligroso y descartaron que la amenaza fuera real.

La llamada se realizó sobre las 12:50 horas y, de inmediato, se dispuso el traslado al Centro Cívico para proceder a la evacuación y posterior rastrillaje de la zona. “Por ahora la voz aparente y presumible seria de un menor de edad. No podemos descartar otras situaciones. Estamos en las horas críticas, claves de investigación. Se afectó mayor cantidad policial y del Ministerio Público para esto”, había manifestado el fiscal.

Así fue la llamada