Detuvieron a un sospechoso por el crimen del jubilado Mario Alday en Villa del Carril

El caso que conmocionó a Villa del Carril y a toda la provincia comienza a tener avances concretos. Desde el Ministerio Público Fiscal –a través de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales– se informó que este miércoles se procedió a la detención de un hombre de 34 años, de apellido Gamboa , señalado como sospechoso en la causa que investiga el homicidio de Mario Alberto Alday , el jubilado de 78 años hallado asesinado en su vivienda el pasado 18 de agosto. La pista sería la grabación de una cámara de seguridad.

Según la comunicación oficial, hasta el momento no se habrían encontrado vínculos previos entre el detenido y la víctima, lo que deja abiertas otras líneas de investigación sobre el móvil del ataque. El hermetismo reinante dentro de la UFI revela que no descartan nada, incluso la hipótesis inicial, la de un asesinato por odio a la orientación sexual de la víctima, o la de un robo seguido de muerte.

image

El brutal crimen de Alday, exempleado administrativo de la Facultad de Arquitectura de la UNSJ, generó fuerte conmoción por la violencia ejercida: fue hallado atado de pies y manos, asfixiado y con su cuerpo quemado dentro de su habitación en la casa que alquilaba en calle Estrada, en el barrio Villa del Carril, Capital.

La detención de Gamboa se produjo tras distintas medidas de investigación dispuestas por el equipo conformado por el fiscal Sebastián Gómez, junto a los ayudantes fiscales Agostina Pérez y Adrián Elizondo, y los policías de UFI Delitos Especiales. Desde el Ministerio Público aclararon que, por el carácter reservado de la causa, no se brindarán mayores detalles hasta la audiencia de formalización, que está prevista dentro de las próximas 72 horas.

En esa instancia, la Justicia definirá la situación procesal del detenido y se conocerán las pruebas que lo vinculan al crimen. Pese al silencio de los investigadores, trascendió que la pista que llevó hasta Gamboa, el primer y único sospechoso hasta el momento, sería la grabación de una cámara de seguridad que lo captó el día del asesinato, a metros de la vivienda de Alday.