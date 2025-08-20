miércoles 20 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Avances investigativos

Detuvieron a un sospechoso por el crimen del jubilado Mario Alday en Villa del Carril

Se trata de un hombre de 34 años, de apellido Gamboa, arrestado por la UFI Delitos Especiales. Por ahora, no tendría vínculo previo con la víctima, aclararon, pero eso no significa que exista un móvil por odio a la orientación sexual o un robo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El caso que conmocionó a Villa del Carril y a toda la provincia comienza a tener avances concretos. Desde el Ministerio Público Fiscal –a través de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales– se informó que este miércoles se procedió a la detención de un hombre de 34 años, de apellido Gamboa, señalado como sospechoso en la causa que investiga el homicidio de Mario Alberto Alday, el jubilado de 78 años hallado asesinado en su vivienda el pasado 18 de agosto. La pista sería la grabación de una cámara de seguridad.

Lee además
la principal hipotesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en capital
Caso Mario Alday

La principal hipótesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en Capital
investigan si el jubilado de villa del carril fue asesinado por odio a su condicion sexual
Impactante revelaciones

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual

Según la comunicación oficial, hasta el momento no se habrían encontrado vínculos previos entre el detenido y la víctima, lo que deja abiertas otras líneas de investigación sobre el móvil del ataque. El hermetismo reinante dentro de la UFI revela que no descartan nada, incluso la hipótesis inicial, la de un asesinato por odio a la orientación sexual de la víctima, o la de un robo seguido de muerte.

image

El brutal crimen de Alday, exempleado administrativo de la Facultad de Arquitectura de la UNSJ, generó fuerte conmoción por la violencia ejercida: fue hallado atado de pies y manos, asfixiado y con su cuerpo quemado dentro de su habitación en la casa que alquilaba en calle Estrada, en el barrio Villa del Carril, Capital.

La detención de Gamboa se produjo tras distintas medidas de investigación dispuestas por el equipo conformado por el fiscal Sebastián Gómez, junto a los ayudantes fiscales Agostina Pérez y Adrián Elizondo, y los policías de UFI Delitos Especiales. Desde el Ministerio Público aclararon que, por el carácter reservado de la causa, no se brindarán mayores detalles hasta la audiencia de formalización, que está prevista dentro de las próximas 72 horas.

En esa instancia, la Justicia definirá la situación procesal del detenido y se conocerán las pruebas que lo vinculan al crimen. Pese al silencio de los investigadores, trascendió que la pista que llevó hasta Gamboa, el primer y único sospechoso hasta el momento, sería la grabación de una cámara de seguridad que lo captó el día del asesinato, a metros de la vivienda de Alday.

Temas
Seguí leyendo

Escuela de Rivadavia sufrió un robo nocturno: se llevaron estufas y hasta una hamaca

Violentaron una ventana y robaron herramientas de una vivienda en Santa Lucía

Rematarán un consorcio en Rivadavia de la pareja de Robles Bonade, acusado de fraude inmobiliario

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios

Las defensas de los 9 condenados por expropiaciones apelaron el histórico fallo

¡Un niño! fue el autor de la amenaza de bomba en el Centro Cívico: el audio

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse una pila en la escuela

Violento asalto a un chofer de DIDI: un joven de 23 años cayó en Santa Lucía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
otra vez el cirujano pelaez: ahora detenido con la policia influencer por disturbios
Incorregible

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Hurto en Pocito

Una joven denunció que un moto Uber se quedó con un envío de $200 mil y objetos personales

Para los sorteos del IPV se usa el bolillero de la Caja de Acción Social de San Juan, lo que le da transparencia al proceso. 
Atención

Confirmado: en San Juan se viene un nuevo sorteo de 344 viviendas del IPV, cómo inscribirse

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia
Mirá cómo fue

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia

Conmoción en México: asesinaron a balazos a un reconocido cantante
En un estacionamiento

Conmoción en México: asesinaron a balazos a un reconocido cantante

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios
Incorregible

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios

Te Puede Interesar

Gentileza: La Mecha. 
Análisis

Los pros y los contras de los frentes más competitivos para las legislativas de San Juan

Por Natalia Caballero
Detuvieron a un sospechoso por el crimen del jubilado Mario Alday en Villa del Carril
Avances investigativos

Detuvieron a un sospechoso por el crimen del jubilado Mario Alday en Villa del Carril

El viento Zonda será protagonista durante la jornada de este jueves en San Juan.
Clima

Jueves de cielos huidizos y alerta por viento Zonda para San Juan

El pistacho, que ahora es la estrella del momento, atrajo a una reconocida empresa nacional de maní a invertir en San Juan. 
Jugada estratégica

Famosa empresa del maní se suma al boom del pistacho de San Juan

Rematarán un consorcio en Rivadavia de la pareja de Robles Bonade, acusado de fraude inmobiliario
Estafas judiciales

Rematarán un consorcio en Rivadavia de la pareja de Robles Bonade, acusado de fraude inmobiliario