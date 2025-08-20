Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios

El nombre de Fabián Peláez , cirujano plástico y propietario de la Clínica del Prado, volvió a aparecer en las crónicas policiales de la provincia. En la madrugada del sábado 16 de agosto, el médico fue demorado tras un confuso episodio ocurrido en su casa particular, ubicada a metros de la Central de Policía, en pleno centro de San Juan.

La celebración, que habría sido organizada por él mismo, terminó en disturbios y con la presencia de uniformados de la Comisaría 3ª. Según trascendió, en el interior del domicilio dos mujeres iniciaron una acalorada discusión que escaló hasta desatar un operativo policial.

Aunque en un primer momento se habló de una posible denuncia por violencia de género, esa versión fue descartada por las autoridades. Lo cierto es que Peláez terminó en la dependencia junto a Tamara Páez, más conocida como “La China”, una policía que además es influencer en redes sociales y con un pasado mediático por haber sido descubierta mientras manejaba ebria. Ambos fueron trasladados y se les labraron actas por infracciones vinculadas al estado de ebriedad y los disturbios generados.

Un historial de polémicas

La figura de Peláez ya había estado rodeada de controversias a nivel nacional a comienzos de 2025. En enero, un episodio en Buenos Aires lo puso bajo la lupa cuando su pareja de entonces se arrojó desde el balcón de un primer piso en Palermo, resultando con fracturas en las piernas.

En aquel momento, las primeras sospechas apuntaron a un caso de violencia de género. Sin embargo, la investigación judicial descartó esa hipótesis luego de que la joven declarara que se arrojó en medio de una intoxicación con distintas sustancias. Los medios porteños también difundieron que, durante ese período, en la vivienda se realizaban encuentros con consumo de drogas y la participación de otras mujeres.

Ahora, el cirujano vuelve a estar en el centro de la escena, esta vez por un escándalo en su propia casa, que suma un nuevo capítulo a su historial de episodios polémicos.