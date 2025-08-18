La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad

La policía sanjuanina, a la que apodan “La China” y que se hizo popular en Instagram por sus fotos sexis, incluso posando con uniforme, sigue metiéndose en problemas. El fin de semana último fue demorada y trasladada a una comisaría por un desorden callejero ocurrido a metros de la Central de Policía y por andar en estado de ebriedad, según confirmaron desde la misma fuerza.

La oficial ayudante Tamara Páez tuvo su primer traspié el 26 de septiembre del año pasado , cuando chocó con su auto Peugeot 208 a una patrulla policial en Chimbas mientras manejaba en estado de ebriedad. Aquella vez, fuentes de la misma Policía revelaron que el dosaje arrojó como resultado que la mujer policía tenía 1,49 gramos de alcohol en sangre. Esto es el triple de lo permitido, que es 0,5.

image Otro policía logró capturar la escena después del choque que protagonizó Páez contra una patrulla policial, en septiembre del 2024.

En ese entonces le abrieron un sumario administrativo en la fuerza provincial. Lo mismo pasó en julio último, después de que trascendiera públicamente su faceta de influencer en Instagram. “La China”, como la llaman, tiene 15.500 seguidores en su cuenta y se hizo popular por sus fotos mostrando su belleza y hasta con el uniforme de la Policía de San Juan. Esto último generó malestar en los superiores, que consideraron que no cuidó el decoro que debe guardar todo funcionario de una fuerza de seguridad.

De hecho, en las últimas semanas fue trasladada, a modo de castigo, a la nueva Comisaría 38ª en La Bebida, algo que no le gustó a la mujer policía. Pero cuando parecía que la calma retornaba a su vida, Tamara Páez volvió a meterse en problemas. Fue el sábado en la madrugada, a raíz de un desorden frente a la Sociedad Israelita, en avenida Córdoba y a metros de la Central de Policía de San Juan.

Unos policías debieron intervenir a raíz de los gritos que provenían de un auto. La versión dice que una pareja estaba peleando dentro del vehículo, de modo que los uniformados hicieron descender a los ocupantes. Ahí constataron que eran dos parejas en aparente estado de ebriedad y una de las mujeres era la oficial ayudante Tamara Páez, confirmó un alto funcionario de la fuerza.

image

Todos fueron trasladados a la Comisaría 3ª de Trinidad. Las fuentes aclararon que la mujer policía no tuvo nada que ver con el incidente, sino que fue la otra mujer la que discutió o se agredió con su pareja. Un alto jefe policial aseguró que a esa pareja que protagonizó el incidente le iniciaron una contravención por desorden en la vía pública, mientras que abrieron un sumario administrativo contra Tamara Páez a raíz de que constataron, a través del dosaje, que estaba alcoholizada.

Si bien la oficial Páez estaba de franco de servicio, entendieron que pudo cometer una falta por su condición de policía. Y ante los reiterados actos de inconducta, este lunes la Jefatura resolvió suspender preventivamente en funciones a la policía influencer y se le inició un nuevo sumario administrativo.