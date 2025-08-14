jueves 14 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Procedimientos

La Policía secuestró tres motos que tenían pedido de secuestro

Los procedimientos se realizaron en diferentes departamentos de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
motos

En el marco de distintos operativos contra el delito automotor, personal de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 logró secuestrar tres motocicletas con pedido de secuestro vigente en procedimientos realizados en Sarmiento y Pocito.

Lee además
ya podes escuchar el capitulo xii de historias del crimen en spotify: la nina masacrada por un policia y la teoria de la amante
Podcast de Tiempo

Ya podés escuchar el capítulo XII de Historias del Crimen en Spotify: la niña masacrada por un policía y la teoría de la "amante"
Arriba, de izquierda a derecha: Ricardo Rodríguez, sala de audiencia y el fiscal de Impugnación Fabrizio Medici. Abajo, de izquierda a derecha: los jueces de Impugnación, Maximiliano Blejman, Eduardo Raed y Renato Roca.
Asesinato en Valle Fértil

Impugnaron la perpetua que le dieron al policía que acribilló al camionero riojano en Valle Fértil

El primero de los operativos tuvo lugar este 13 de agosto en Villa Costa Canal, en el departamento Sarmiento. Allí, los efectivos incautaron dos motocicletas. La primera, una Honda Wave 110cc, presentaba un dominio apócrifo, motor adulterado y cuadro con numeración original. Al consultar su estado, se constató que tenía un pedido de secuestro por hurto calificado del 20 de marzo de 2023, requerido por el Tercer Juzgado de Instrucción.

La segunda moto secuestrada en el mismo procedimiento fue una Honda Wave 110, que también registraba un pedido de secuestro de 2023 solicitado por el mismo juzgado. En ambos casos, se dio intervención a la Unidad Conclusiva de Instrucción, a cargo de la Dra. Ivana Rodríguez, quien dispuso el secuestro formal de los rodados.

En otro procedimiento, llevado a cabo en el departamento Pocito, sobre calle Mendoza entre Calle 8 y Calle 9, se incautó una Honda CG Titán 150cc. Según el registro consultado, este vehículo tenía un pedido de secuestro por hurto calificado del 27 de diciembre de 2019, emitido también por el Tercer Juzgado de Instrucción. La Unidad Conclusiva dispuso el secuestro correspondiente.

Temas
Seguí leyendo

Quiso robar carne en un supermercado, lo captaron por las cámaras y quedó detenido

Tensión en La Bebida: atraparon a un menor con una Play robada y atacaron a la Policía

Allanan casas de Pocito y se topan con elementos robados y gran cantidad de aves en cautiverio

Dos delincuentes, a mano armada, asaltaron a un verdulero en Rawson

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Cayó el joven que fue sorprendido agazapado en una casa y con un bidet robado en Capital

Denuncian que una clínica de Rodeo obró "a lo Garder": dos médicos, un bioquímico y una empresaria, en la mira

Brutal golpiza en Rawson: un adolescente terminó con la mandíbula rota y necesitan ayuda para operarlo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un mendocino engano por tiktok a una sanjuanina discapacitada, la llevo a un hotel alojamiento y la violo
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan
Perfil

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó
Rivadavia

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó

Video: se pelearon por un novio en un colectivo de la Red Tulum y se hicieron virales
En las redes

Video: se pelearon por un novio en un colectivo de la Red Tulum y se hicieron virales

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Te Puede Interesar

OSSE cambia su manera de trabajar para mejorar las respuestas ante las urgencias y reclamos.
Servicio

De qué se trata la reestructuración de OSSE que busca responder a urgencias y reclamos con mayor rapidez

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Imagen archivo Tiempo de San Juan
Calingasta

Cuenta regresiva para la puesta en marcha en Radiotelescopio: en septiembre se montaría la antena

Quiso robar carne en un supermercado, lo captaron por las cámaras y quedó detenido
En Rivadavia

Quiso robar carne en un supermercado, lo captaron por las cámaras y quedó detenido