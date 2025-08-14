La Policía secuestró tres motos que tenían pedido de secuestro

En el marco de distintos operativos contra el delito automotor, personal de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 logró secuestrar tres motocicletas con pedido de secuestro vigente en procedimientos realizados en Sarmiento y Pocito.

Asesinato en Valle Fértil Impugnaron la perpetua que le dieron al policía que acribilló al camionero riojano en Valle Fértil

Podcast de Tiempo Ya podés escuchar el capítulo XII de Historias del Crimen en Spotify: la niña masacrada por un policía y la teoría de la "amante"

El primero de los operativos tuvo lugar este 13 de agosto en Villa Costa Canal, en el departamento Sarmiento. Allí, los efectivos incautaron dos motocicletas. La primera, una Honda Wave 110cc , presentaba un dominio apócrifo, motor adulterado y cuadro con numeración original. Al consultar su estado, se constató que tenía un pedido de secuestro por hurto calificado del 20 de marzo de 2023, requerido por el Tercer Juzgado de Instrucción.

La segunda moto secuestrada en el mismo procedimiento fue una Honda Wave 110, que también registraba un pedido de secuestro de 2023 solicitado por el mismo juzgado. En ambos casos, se dio intervención a la Unidad Conclusiva de Instrucción, a cargo de la Dra. Ivana Rodríguez, quien dispuso el secuestro formal de los rodados.

En otro procedimiento, llevado a cabo en el departamento Pocito, sobre calle Mendoza entre Calle 8 y Calle 9, se incautó una Honda CG Titán 150cc. Según el registro consultado, este vehículo tenía un pedido de secuestro por hurto calificado del 27 de diciembre de 2019, emitido también por el Tercer Juzgado de Instrucción. La Unidad Conclusiva dispuso el secuestro correspondiente.