lunes 18 de agosto 2025

Confirmado

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos

Así lo confirmaron fuentes oficiales. Mario Alberto Alday tenía 78 años. Tenía cortes en la cara, aunque todavía no se conoció si eran lesiones de puntazos o balazos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Conmoción en Capital. En la mañana de este lunes se conoció la muerte de un hombre de 78 años, quien se encontraba en el interior de su vivienda. Las primeras informaciones daban cuenta que falleció tras un incendio en su casa, pero luego afirmaron que se trató de un crimen. El fallecido fue encontrado atado en los pies y las manos. Por este motivo, investigan el caso como homicidio y buscan autores.

Este hombre fue identificado como Mario Alberto Alday, de 78 años, y fue hallado sin vida en su casa ubicada en calle Juan Manuel Estrada, a la altura del 1000. Fuentes del caso confirmaron que lo encontraron atados con trapos o prendas del hombre. El cadáver estaba tirado, de espaldas. Tenía cortes en la cara, aunque todavía no se conoció si eran lesiones de puntazos o balazos.

El cuerpo también tenía quemaduras, aunque no eran graves, afirmaron. El cuerpo también tenía quemaduras, aunque no eran graves, afirmaron.

En primer lugar, los vecinos alertaron a Bomberos del incendio en la casa de Alday cerca de las 10:20 de este lunes. El fuego no se propagó porque la habitación de Alday -donde hallaron el cuerpo- estaba cerrada. En ese momento, descubrieron al hombre fallecido.

WhatsApp Image 2025-08-18 at 11.39.14

Investigadores creen que los autores querían prender fuego a Alday en el colchón. Además, buscan los testimonios de vecinos y piden registros de cámaras de seguridad para observar los movimientos en las últimas horas.

La primera información que se supo, es que bomberos actuó en este domicilio por un incendio en una vivienda. Cuando estos terminaron su trabajo, en el interior encontraron a este hombre sin vida.

Desde ese momento se empezó a buscar diferentes testimonios y con lo que hay recabado hasta ahora, los investigadores creen que ha sido víctima de un homicidio. Otras fuentes del caso dicen que este hombre tenía las manos atadas, pero no fue confirmado por la justicia.

Los fiscales coordinadores de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi y Francisco Micheltorena, trabajan en la investigación del crimen, aunque el fiscal Sebastián López quedó a cargo del procedimiento.

