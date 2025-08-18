Bebé de un año se ahogó y un policía sanjuanino lo salvó

Momentos de desesperación vivió una familia sanjuanina. Este lunes se conoció que una joven madre llegó con su bebé de un año en brazos, pidiendo auxilio porque el pequeño presentaba signos evidentes de ahogamiento.

Fuentes policiales confirmaron que Johana Olivera, de 27 años, irrumpió en la dependencia con su hijo, quien tenía serias dificultades para respirar. De inmediato, el Cabo Jorge Mercado, que se encontraba cumpliendo funciones como escribiente, actuó rápidamente y tomó al menor para asistirlo.

El efectivo aplicó la maniobra de Heimlich en el bebé, logrando que expulsara lo que lo estaba obstruyendo y recuperara la respiración, en medio de la angustia de la madre y la tensión del momento.

Tras estabilizarlo de manera inmediata, los efectivos dispusieron el traslado al Hospital Marcial Quiroga para un control médico. Allí, el enfermero Rodrigo Firmapaz continuó con la asistencia y confirmó que el menor se encontraba fuera de peligro.

Gracias a la rápida intervención policial, la situación no pasó a mayores y el bebé logró recuperarse tras el susto.