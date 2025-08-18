lunes 18 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gran accionar

Bebé de un año se ahogó y un policía sanjuanino lo salvó

La rápida reacción del cabo Jorge Mercado, quien aplicó la maniobra de Heimlich, permitió salvar la vida del pequeño. El bebé fue estabilizado en el hospital y se encuentra fuera de peligro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Momentos de desesperación vivió una familia sanjuanina. Este lunes se conoció que una joven madre llegó con su bebé de un año en brazos, pidiendo auxilio porque el pequeño presentaba signos evidentes de ahogamiento.

Lee además
terrible tragedia en santa lucia: murio una beba de 1 ano tras caer a un canal
UFI Delitos Especiales

Terrible tragedia en Santa Lucía: murió una beba de 1 año tras caer a un canal
Alejandra Maglietti dio a luz a Manuel, su primer hijo.
¡Bienvenido!

Nació el primer hijo de Alejandra Maglietti y ya apareció su primera foto

Fuentes policiales confirmaron que Johana Olivera, de 27 años, irrumpió en la dependencia con su hijo, quien tenía serias dificultades para respirar. De inmediato, el Cabo Jorge Mercado, que se encontraba cumpliendo funciones como escribiente, actuó rápidamente y tomó al menor para asistirlo.

El efectivo aplicó la maniobra de Heimlich en el bebé, logrando que expulsara lo que lo estaba obstruyendo y recuperara la respiración, en medio de la angustia de la madre y la tensión del momento.

Tras estabilizarlo de manera inmediata, los efectivos dispusieron el traslado al Hospital Marcial Quiroga para un control médico. Allí, el enfermero Rodrigo Firmapaz continuó con la asistencia y confirmó que el menor se encontraba fuera de peligro.

Gracias a la rápida intervención policial, la situación no pasó a mayores y el bebé logró recuperarse tras el susto.

Temas
Seguí leyendo

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos

Así fue la detención del ladrón que robó en el Día del Niño en Rawson y el desesperado pedido a "El Yeyo"

La autopsia confirmó que la beba de Santa Lucía murió ahogada

Encontraron con vida al hombre desaparecido en Sarmiento

Tragedia: un hombre mayor murió en su departamento tras un incendio

Si ves estas palabras en un correo, desconfiá: un click podría vaciarte la cuenta

Corridas, piedrazos y un detenido por el robo de una ventana

Lo sorprendieron con una moto robada y los vecinos lo entregaron a la Policía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dia del nino para el olvido en rawson: quien es el ladron que, junto a sus hijos, le robo un parlante al yeyo
Un bochorno

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escándalo en el Día del Niño en Rawson: robaron juguetes y un hombre se llevó el parlante del Yeyo
Bochorno

Escándalo en el Día del Niño en Rawson: robaron juguetes y un hombre se llevó el parlante del Yeyo

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo
Un bochorno

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos
Confirmado

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan
Tensión en el peronismo

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan

SMN.
SMN

¿Nubes y lluvias aisladas?: así estará el tiempo este lunes en San Juan

Te Puede Interesar

Marcelo Arancibia (GEN)
Giro

Marcelo Arancibia finalmente no jugará en las elecciones legislativas 2025

Por Ana Paula Gremoliche
Gustavo Monti con su abogado.
Comunicado

Fuerte respaldo de FOPEA a Tiempo de San Juan tras el pedido del primo de Uñac para impedir que se siga informando

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos
Confirmado

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos

Glencore tiene en San Juan al proyecto de cobre El Pachón. Foto: Glencore
Anuncio

El gigante de cobre El Pachón, el cuarto proyecto sanjuanino en busca del RIGI

Imagen ilustrativa.
Gran accionar

Bebé de un año se ahogó y un policía sanjuanino lo salvó