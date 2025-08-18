lunes 18 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Capital

Tragedia: un hombre mayor murió en su departamento tras un incendio

El hallazgo se produjo tras la alerta de los vecinos por humo que salía del departamento. Investigan qué originó las llamas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre de unos 70 años fue encontrado sin vida en su domicilio ubicado en calle Manuel Estrada, entre Independencia y Segundino Navarro, en el departamento Capital.

Lee además
impresionante incendio en una finca de caucete: ardio un deposito de maderas
Siniestro

Impresionante incendio en una finca de Caucete: ardió un depósito de maderas
La rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Jáchal evitó un desastre ambiental en el departamento.
Intervención

Un incendio generó alarma en Jáchal, pero el rápido accionar de Bomberos evitó un desastre

Según informaron fuentes policiales, vecinos alertaron sobre la presencia de humo saliendo del departamento del hombre, que vivía solo, lo que motivó la intervención de las autoridades. Al ingresar, encontraron al hombre ya fallecido.

image

El incendio se produjo este lunes por la mañana, pero por el momento se desconoce qué fue lo que provocó las llamas, lo que está siendo investigado por las autoridades del caso.

Temas
Seguí leyendo

Un sahumerio, el origen del incendio en una casa de La Bebida: la familia pide ayda

Bebé de un año se ahogó y un policía sanjuanino lo salvó

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos

Así fue la detención del ladrón que robó en el Día del Niño en Rawson y el desesperado pedido a "El Yeyo"

La autopsia confirmó que la beba de Santa Lucía murió ahogada

Encontraron con vida al hombre desaparecido en Sarmiento

Si ves estas palabras en un correo, desconfiá: un click podría vaciarte la cuenta

Corridas, piedrazos y un detenido por el robo de una ventana

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dia del nino para el olvido en rawson: quien es el ladron que, junto a sus hijos, le robo un parlante al yeyo
Un bochorno

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escándalo en el Día del Niño en Rawson: robaron juguetes y un hombre se llevó el parlante del Yeyo
Bochorno

Escándalo en el Día del Niño en Rawson: robaron juguetes y un hombre se llevó el parlante del Yeyo

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo
Un bochorno

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos
Confirmado

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos

Video: tensión en el Barrio Marcó por un enfrentamiento entre un remisero y un menor de edad
Rawson

Video: tensión en el Barrio Marcó por un enfrentamiento entre un remisero y un menor de edad

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan
Tensión en el peronismo

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan

Te Puede Interesar

Marcelo Arancibia (GEN)
Giro

Marcelo Arancibia finalmente no jugará en las elecciones legislativas 2025

Por Ana Paula Gremoliche
Gustavo Monti con su abogado.
Comunicado

Fuerte respaldo de FOPEA a Tiempo de San Juan tras el pedido del primo de Uñac para impedir que se siga informando

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos
Confirmado

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos

Glencore tiene en San Juan al proyecto de cobre El Pachón. Foto: Glencore
Anuncio

El gigante de cobre El Pachón, el cuarto proyecto sanjuanino en busca del RIGI

Imagen ilustrativa.
Gran accionar

Bebé de un año se ahogó y un policía sanjuanino lo salvó