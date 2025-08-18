Tragedia: un hombre mayor murió en su departamento tras un incendio

Un hombre de unos 70 años fue encontrado sin vida en su domicilio ubicado en calle Manuel Estrada, entre Independencia y Segundino Navarro, en el departamento Capital.
lunes 18 de agosto 2025
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El hallazgo se produjo tras la alerta de los vecinos por humo que salía del departamento. Investigan qué originó las llamas.
Un hombre de unos 70 años fue encontrado sin vida en su domicilio ubicado en calle Manuel Estrada, entre Independencia y Segundino Navarro, en el departamento Capital.
Según informaron fuentes policiales, vecinos alertaron sobre la presencia de humo saliendo del departamento del hombre, que vivía solo, lo que motivó la intervención de las autoridades. Al ingresar, encontraron al hombre ya fallecido.
El incendio se produjo este lunes por la mañana, pero por el momento se desconoce qué fue lo que provocó las llamas, lo que está siendo investigado por las autoridades del caso.