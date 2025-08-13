Impresionante incendio en una finca de Caucete: ardió un depósito de maderas

Una columna de humo sorprendió a los vecinos de Caucete este miércoles por la tarde, cuando un incendio se desató en una finca ubicada sobre Avenida De los Ríos, justo detrás del tradicional chalet “El Cortijo”.
Las llamas se desataron detrás del tradicional chalet “El Cortijo”, sobre Av. De los Ríos. Bomberos trabajaron intensamente para controlar el fuego, que generó una gran columna de humo visible desde varios puntos del departamento.
Según comentó el periodista de Caucete Ariel Rodríguez en sus redes sociales, el fuego se originó en un sector donde había gran cantidad de maderas apiladas, lo que hizo que las llamas se propagaran rápidamente. En pocos minutos, el humo comenzó a notarse desde distintas zonas del departamento, generando alarma entre los vecinos.
Bomberos Voluntarios de la zona trabajaron intensamente para controlar el siniestro y evitar que se extendiera a otras partes del terreno o viviendas cercanas. Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas, aunque sí se produjeron importantes pérdidas materiales.
Por el momento, se desconoce qué originó el incendio. Las autoridades ya comenzaron a investigar para determinar si se trató de un accidente o si hubo algún tipo de negligencia.