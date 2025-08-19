Una mujer fuera de sí provocó destrozos en el Hospital Rawson y en las afueras

Momentos de tensión se vivieron en la tarde de este lunes en el Hospital Rawson, cuando una mujer de 37 años desató un violento episodio que terminó con importantes destrozos dentro y fuera del nosocomio.
La ahora detenida, de 37 años, rompió varias de las instalaciones del nosocomio. Se desconoce por qué actuó de esta manera tan violenta.
Según informaron desde la Comisaría 5°, la detenida fue identificada como Cortez Victoria Abril, quien ingresó al hospital y comenzó a causar daños en distintas instalaciones. Rompió los vidrios del sector de admisión de pacientes, dañó una imagen de la Virgen, golpeó un buzón de quejas y tumbó un monitor.
La furia de Cortez no se limitó al interior del hospital: en el exterior destrozó el parabrisas de un vehículo Chevrolet Onix que estaba estacionado frente a un local comercial de la zona, perteneciente a Full Time.
Los damnificados resultaron ser la administración pública del Hospital Rawson y el propietario del vehículo, identificado con el apellido Castro.
Personal policial logró reducir a la mujer y trasladarla a sede policial. Desde la UFI Flagrancia dispusieron el inicio del procedimiento correspondiente por daño simple y agravado en concurso real. Hasta el momento, no trascendieron los motivos que llevaron a Cortez a protagonizar un ataque de tal magnitud.